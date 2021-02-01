Cự cãi khi chơi bóng chuyền, hai nhóm thanh niên ‘ẩu đả’, dùng đao chém người

Xã hội 01/02/2021 23:21

Ngày 1/2, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết mới đây, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) vừa tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi dùng hung khí chém người gây thương tích.

Sự việc xảy ra vào chiều 27/1, trong khi chơi bóng chuyền tại sân bóng ở số 117 Ngô Quyền (phường Máy Chai) thì 2 nhóm người xảy ra cự cãi.

Cụ thể, giữa nhóm Nguyễn Quốc Huy (SN 1989, trú tại 15B Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền) với nhóm của Trần Minh Tuấn (SN 1996, trú tại Bảo Yên, Thanh Thủy, Phú Thọ); Phạm Văn Nam (SN 1997, trú tại 2/4/73 Kiều Hạ, Bình Kiều 2, Đông Hải 2, Hải An) và Nguyễn Văn Thiệp (SN 1985, trú tại xã Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang), xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau.

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Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Giáo Dục và Thời Đại

Sau hôm đấy, Nam và Tuấn tập hợp được một nhóm đối tượng, 2 đối tượng chủ đích mang theo 5 thanh đao bọc trong 1 áo mưa, và đến sân bóng chuyền tìm Nam “hỏi chuyện cũ”.

Khi đến nơi, vừa thấy Huy đứng ở sân, bọn chúng liền lao vào đâm, chém nhiều nhát, cho đến khi nạn nhân gục xuống. Gây án xong, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe trốn thoát. Ngay sau đó, Huy được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng với nhiều vết thương ở bụng.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Ngô Quyền đã khẩn trương điều tra, xác minh, truy bắt nhóm hung thủ gây án.

Chỉ sau vài tiếng gây án, các đối tượng lần lượt bị Đội CSHS Công an quận Ngô Quyền bắt giữ. Bước đầu trong quá trình điều tra, tất cả đều khai nhận hành vi phạm tội, tang vật thu giữ là 5 thanh đao tự tạo và 2 dao bầu.

Hiện, vụ việc dùng hung khí chém người vẫn đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.

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