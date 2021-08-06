Công an Tuyên Quang thông tin chính thức về vụ bà ngoại đòi 'tách khẩu' cho cháu 7 tuổi sau khi mẹ mất

Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một người bà đưa cháu ra trụ sở UBND xã để giải quyết vấn đề về hộ khẩu, khi mẹ cháu qua đời. Theo nội dung trong đoạn video, bé trai 7 tuổi không đủ điều kiện để đứng tên khẩu mới, các cán bộ công an xã đã giải thích hết lời nhưng người bà nhất quyết nói: "Tôi không cho nhập, cháu nội tôi cho nhập, cháu ngoại tôi không cho nhập. Mẹ nó chết, nó không có quyền đứng sổ hộ khẩu này đúng không?". Nói xong, người bà bỏ cháu bé lại và đi về.

Bà ngoại nhất quyết không cho cháu nhập hộ khẩu, bà đi về và bỏ cháu ở lại UBND xã - Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến sự việc này, mới đây, ngày 6/8, trao đổi với Gia đình và Xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang đã có thông tin chính thức về vụ việc bà ngoại đòi "tách khẩu" cháu bé 7 tuổi sau khi mẹ cháu mất gây xôn xao dư luận.