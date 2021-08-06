Công an Tuyên Quang thông tin chính thức về vụ bà ngoại đòi 'tách khẩu' cho cháu 7 tuổi sau khi mẹ mất

Sau khi con gái chết, bà Lục đã yêu cầu tách hộ khẩu cháu ngoại mới 7 tuổi để cháu này đứng chủ hộ riêng.
- Xôn xao clip bà ngoại phũ phàng không cho cháu ruột mồ côi mẹ nhập hộ khẩu, tuyên bố: Chỉ ưu tiên cháu nội
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Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một người bà đưa cháu ra trụ sở UBND xã để giải quyết vấn đề về hộ khẩu, khi mẹ cháu qua đời. Theo nội dung trong đoạn video, bé trai 7 tuổi không đủ điều kiện để đứng tên khẩu mới, các cán bộ công an xã đã giải thích hết lời nhưng người bà nhất quyết nói: "Tôi không cho nhập, cháu nội tôi cho nhập, cháu ngoại tôi không cho nhập. Mẹ nó chết, nó không có quyền đứng sổ hộ khẩu này đúng không?". Nói xong, người bà bỏ cháu bé lại và đi về.
Liên quan đến sự việc này, mới đây, ngày 6/8, trao đổi với Gia đình và Xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang đã có thông tin chính thức về vụ việc bà ngoại đòi "tách khẩu" cháu bé 7 tuổi sau khi mẹ cháu mất gây xôn xao dư luận.
Căn cứ các quy định tại Điều 52 Luật Dân sự năm 2015; Điều 13, Điều 25 Luật Cư trú năm 2020 và các Thông tư hướng dẫn thi hành: Trường hợp cháu Lý Bảo N (SN 03/3/2014) không có anh chị ruột; không xác định được bố đẻ, ông nội, bà nội; sau khi mẹ cháu chết, cháu không có chỗ ở riêng, việc nhập khẩu vào hộ của bà ngoại (bà Lưu Thị Lục) là phù hợp với quy định của pháp luật. Vì vậy, việc bà Lục đề nghị tách riêng hộ cho cháu N là không có cơ sở.
Trong quá trình tổ công tác của UBND xã Ninh Lai đến nhà bà Lục để tuyên truyền, giải thích thì bà Lục đã không phối hợp mà còn sử dụng gạch, đá để tấn công đồng chí Phó trưởng Công an xã. Đối với vụ việc này, Công an huyện Sơn Dương đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo mọi người dân: cần chủ động tìm hiểu, nghiên cứu Luật Cư trú năm 2020 và các Thông tư hướng dẫn thi hành có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021; không đăng tải, bình luận thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng; ngăn chặn các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc sự thật gây hoang mang, bức xúc dư luận trong quần chúng nhân dân.