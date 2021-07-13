Đứa bé ngơ ngác nhìn bà và mẹ nói: "Mẹ ơi, bà ngoại không được đi du lịch với 2 mẹ con mình nên la mẹ kìa”.

Trong khi tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp thì nhiều người dân do nghi nhiễm virus cũng phải tiến hành cách ly để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng. Bên cạnh đó cũng xảy ra những câu chuyện cảm động rơi nước mắt của các thành viên trong gia đình dành cho nhau.

Mới đây trong một đoạn clip, người mẹ đang mặc đồ bảo hộ cho cậu con trai. Bà ngoại xắn quần lên gối đứng ở một góc đường chứng kiến cảnh tượng này vô cùng buồn đau và liên tục mắng con gái: “Trời ơi tao nói mày rồi, mày không cần làm gì hết cứ ở nhà thôi tao nuôi. Để giờ cục vàng của tao phải như vậy nè trời”.

Hình ảnh bà ngoại đứng một góc nhìn cháu khóc thảm thiết khiến ai cũng đều xúc động - Ảnh: Chụp từ clip

Đứa bé trong video chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn ngơ ngác nhìn bà và mẹ: "Mẹ ơi, bà ngoại không được đi du lịch với 2 mẹ con mình nên la mẹ kìa”. Tiếng khóc nhói lòng của bà ngoại khiến người chứng kiến đứng ven đường nhìn thấy mà xót xa.

Dịch Covid-19 vẫn đang âm ỉ và người dân nên tuân thủ quy tắc 5K để luôn đảm bảo sức khỏe trong những ngày sắp tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-ngoai-xan-quan-xan-ao-khoc-tham-thiet-khi-chau-di-cach-ly-cau-noi-xe-tim-sau-do-khien-ai-cung-xot-xa-412320.html