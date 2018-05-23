Liên quan đến sự việc một bảo mẫu ở Đà Nẵng hành hạ trẻ em dã man, Trưởng Công an quận Thanh Khê vừa mới tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ liên quan đến người quay đoạn clip này.

Trả lời các cơ quan truyền thông, Đại tá Trần Thanh Hải – Trưởng Công an quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) tiết lộ người quay đoạn clip bảo mẫu Đinh Thị Hồng - chủ nhóm giữ trẻ độc lập tư thục mẹ Mười (địa chỉ 251/32 Thái Thị Bôi, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) bạo hành trẻ em - là một bảo mẫu từng làm việc ở đó.

Hành vi bạo hành của người phụ nữ này khiến dư luận vô cùng phẫn nộ - Ảnh: Internet

Vào tháng 4/2018, sau khi quay đoạn clip trên, người bảo mẫu đã gửi cho một số phụ huynh có con theo học tại cơ sở này và đưa lên mạng xã hội để các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý hành vi bạo hành trẻ em của đối tượng Hồng.

Công an quận Thanh Khê cho biết hiện đơn vị này đang làm việc với các phụ huynh có con được gửi ở nhóm trẻ mẹ Mười để giám định thương tích với các trẻ bị bạo hành.

Được biết vụ việc đã được Công an quận Thanh Khê chuyển hồ sơ sang cơ quan Viện kiểm sát để làm thủ tục xem xét khởi tố.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Internet

Cũng trong ngày hôm qua (22/5), ông Nguyễn Đình Vĩnh – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng xác nhận phòng Giáo dục quận này đã phối hợp với trung tâm y tế để tổ chức khám chữa bệnh cho cả 14 cháu bé được gửi ở đây.

Ông Vĩnh còn cho biết thêm, sau khi phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh bạo hành trên mạng xã hội, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Lúc kiểm tra cơ sở này thì 14 trẻ có mặt tại đây đều bình thường, không có biểu hiện lạ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-an-tiet-lo-thong-tin-bat-ngo-ve-nguoi-quay-clip-bao-mau-bao-hanh-tre-em-da-man-o-da-nang-283750.html