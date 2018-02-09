Mỗi sáng anh Nhật phải dậy từ 4 giờ sáng, đạp xe đến lò lấy bánh mì rồi đến những khu công nghiệp ở Đồng Nai bán để kiếm tiền chữa bệnh cho con gái.

“Nhìn con đau đớn mà không có tiền chữa, nhiều lúc vợ chồng em muốn mua thuốc uống tự tử cho xong”, đó là lời tâm sự đau đớn của anh Huỳnh Quang Nhật (sinh năm 1986, ngụ tại huyện Kim Lương, tỉnh Kiên Giang) khi nhắc đến đứa con gái tội nghiệp của mình. Bé Ý bị phát hiện mắc bệnh ung thư máu từ năm 2014 - Ảnh: Phương Duy Theo chia sẻ của anh Nhật với Phụ nữ & Gia đình, từ năm 2014 bé Huỳnh Thị Như Ý (sinh năm 2010) được phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Ban đầu chân bé chỉ xuất hiện những vết bầm nhỏ, gia đình anh Nhật nghĩ con bị ngã xe đạp. Khi đưa bé lên bệnh viện huyện Kim Lương khám, gia đình được thông báo bé bị sốt xuất huyết giảm tiểu cầu phải chuyển lên tuyến trên. Dù được xét nghiệm ở Viện huyết học Trung ương nhưng các bác sĩ vẫn không phát hiện bệnh của bé Ý.

Phải đến khi đi khám ở Bệnh viện Nhi đồng 1, các bác sĩ mới phát hiện bé Huỳnh Thị Như Ý mắc bệnh ung thư máu. Lúc này, dù gia cảnh khó khăn nhưng vợ chồng anh Nhật vẫn cố gắng vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho con. Nhiều lần vợ chồng anh Nhật muốn tìm đến cái chết để giải thoát - Ảnh: Nhân vật cung cấp Anh Nhật kể thêm, trước khi bé Ý mắc bệnh, anh bán bánh mì dạo, vợ anh - chị Thị Kim Huỳnh (sinh năm 1987, người dân tộc Khơ me) làm nghề may. Dù không dư dả gì nhưng vợ chồng vẫn đủ ăn, đủ mặc.

Thế nhưng từ khi phát hiện con mắc bệnh nan y, gia đình anh không chỉ bán hết đất đai mà còn phải mượn thêm nợ bên ngoài để chữa chạy. Nhiều lúc anh phải nhịn ăn để tiết kiệm tiền mua thuốc cho con. Gia đình anh Nhật có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, số tiền trị liệu cho bé Ý lại quá lớn - Ảnh: Phương Duy Anh nói: “Giờ có khổ đến mấy, cũng phải cố gắng chữa trị cho bé. Nhìn con khóc la vì đau đớn, vợ chồng tôi chỉ biết ôm con rồi khóc. Từ ngày bé mắc bệnh đến nay, vợ tôi ăn không ngon, ngủ không yên, khóc ngất mấy lần. Giờ tôi chỉ mong cháu khỏi bệnh để có thể đi học, vui đùa như những đứa trẻ khác là mãn nguyện lắm rồi”. Nhiều đêm, vì quá đau đớn nên bé Ý không thể ngủ được. Những lúc như vậy, vợ chồng anh Nhật lại phải thức trắng trông con. Khi được hỏi về ước mơ, bé Ý ngây thơ trả lời: "Con ước sẽ sớm hết bệnh, về nhà đi học với bạn bè. Cha mẹ con cũng không còn khổ nữa". “ Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả, các nhà hảo tâm xin liên hệ: Anh Huỳnh Quang Nhật SĐT: 0165 840 8617 Khu B, lầu 2, phòng 3016 bệnh viện Ung bướu (3 Nơ Trang Long, Phường 14, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) “

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