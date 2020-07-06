Con gái mang thai với chồng người khác, mẹ không khuyên còn nhắn tin cho 'chính cung' ăn vạ giùm: Đúng là 'con hư tại mẹ'

Biết con gái có bầu với chồng người khác, mẹ chẳng những không khuyên ngăn mà còn có hành động khiến nhiều người bức xúc.

Xen vào hạnh phúc gia đình người khác là một trong những hành động bị cộng đồng mạng lên án kịch liệt. Thế nhưng nhiều cô gái thậm chí còn để có bầu với chồng người khác rồi ăn vạ. Chuyện “tiểu tam” tìm đến vợ nhân tình không phải là điều gì mới. Thế nhưng chuyện bà mẹ cực phẩm thay mặt con gái tìm đến vợ cả để đòi quyền lợi quả là chuyện hiếm thấy. Con có bầu với chồng người khác, mẹ lại nhắn tin ăn vạ - Ảnh: FB Theo những hình ảnh được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội nhiều giờ qua, cô gái tên T. có quan hệ bất chính với chủ trọ đã có gia đình, dẫn đến việc mang thai.

Khi biết chuyện, người mẹ lại nhắn tin cho “chính thất” để đòi lại công bằng. Trong tin nhắn, người mẹ viết: “Tôi là mẹ của cháu T., trước đây cháu T. có thuê nhà của anh chị. Chồng chị có nhắn tin ngọt ngào tán tỉnh con tôi, con tôi dại dột nên đã yêu chồng chị và ngủ với chồng chị. Nay cháu đã có thai được hơn 4 tháng mới nói cho mẹ biết. Chồng chị hứa với con tôi sẽ có trách nhiệm với đứa bé, khi nó đẻ ra đứa bé sẽ bỏ vợ để lấy nó nhưng tôi không đồng ý và chấp nhận như vậy. Nay tôi nói để chị biết rõ sự việc về chồng chị và cần gặp để giải quyết”.

Những tin nhắn khiến dân mạng bức xúc - Ảnh: FB Trong khi người mẹ làm căng mọi chuyện thì chị vợ có vẻ bình tĩnh hơn. Chị cho rằng mình và chồng đã ly hôn nên không có nghĩa vụ gặp mặt mẹ con "tiểu tam". Điều này khiến bà mẹ càng thêm tức giận, đòi báo công an. Đoạn tin nhắn này đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Ai nấy đều bức xúc trước thái độ của 2 mẹ con cô gái. Câu chuyện này vẫn đang gây bão trên các trang mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet “Quả đúng là con hư tại mẹ, thái độ của người mẹ này như vậy hỏi sao có thể dạy ra đứa con ngoan được chứ”, N.M chỉ trích. “Đọc mà tức giùm cho chị vợ luôn á. Không hiểu sao có thể làm vậy được luôn, chứng kiến chồng ngoại tình rồi còn bị gia đình bồ nhí công kích, thương chị vợ ghê”, một bình luận từ cư dân mạng. Dù vẫn chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện éo le này vẫn đang được cộng đồng mạng nhiệt tình chia sẻ, bình luận.

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