Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có thể đón Tết êm ấm, trọn vẹn. Mới đây, cô gái trẻ tên T.G. chia sẻ câu chuyện éo le về gia đình mình những ngày giáp Tết khiến người đọc xót xa, thương cảm.

Tết là dịp những người con xa nhà được về quê thăm ông bà cha mẹ, đoàn tụ sum họp với nhau sau cả năm trời xa cách. Đây còn là dịp để mọi người nghỉ ngơi, đưa tiễn năm cũ, cùng chúc nhau một năm mới an lành, vui vẻ hơn.

Trích lời tâm sự của T.G. trong một nhóm kín trên Facebook: "Năm nay em 28 tuổi cũng đồng nghĩa với 27 năm mẹ sống trong cảnh như này. Mọi chuyện diễn ra thường xuyên mà toàn do mâu thuẫn nhỏ nhặt thôi. Nay đang ở nhà chồng cách nhà ngoại khoảng 3km thì có số lạ gọi bảo 'G. ơi mày về nhà luôn đi bố mày đang đánh mẹ mày đấy'.

T.G. hiện đã lấy chồng, có gia đình riêng nhưng không ít lần cô được hàng xóm gọi về nhà gấp vì bố đang đánh mẹ và đập phá đồ đạc. Tình cảnh này lại xảy ra một lần nữa trong đúng ngày 23 tháng Chạp. Cơn thịnh nộ của bố cô khiến nhà cửa tan hoang, hỗn độn còn người mẹ chỉ biết nằm ôm nỗi đau đớn, bất lực.

Từ hồi em lấy chồng cứ nghĩ có thông gia bố sẽ thay đổi vậy mà mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Em chứng kiến quá nhiều rồi chỉ có duy nhất hôm nay khi em về mọi chuyện đã xong xuôi. Mẹ nằm đấy bất lực với nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Mẹ kêu than điên loạn tại sao năm nay gần 50 tuổi rồi vẫn bị ăn đòn từ những chuyện nhỏ nhặt vu vơ.

Bố em nóng tính lắm. Đồ đạc trong nhà sắm chẳng thiếu thứ gì nhưng cứ cãi nhau là bố lại đập hết, giờ chẳng còn gì cả. Đồ thật sự em không tiếc, chỉ tức cái tính vũ phu, bạo lực của bố khuyên can bao nhiêu lần mà chẳng thay đổi. Em thấy bế tắc và thương mẹ quá. Nay 23 âm mà thế này cũng coi như hết Tết luôn!".

Hình ảnh người mẹ già nằm bất lực khiến ai nấy vừa bất bình vừa đau xót - Ảnh: Facebook

Lời tâm sự của cô gái trẻ nhận được hàng chục ngàn lượt bình luận và chia sẻ từ cư dân mạng. Hầu hết đều tỏ ra đồng cảm và khuyên nhủ cô gái hãy cố gắng vượt qua, vì phận làm con dù thương mẹ nhưng cũng chẳng thể trách mắng hay bỏ bố.

"Nhà mình cũng từng như vậy. Mỗi khi Tết đến hay có công chuyện gì là lại ầm ĩ cả lên. Mẹ mình cũng đã chịu đựng hơn 30 năm, nếu dứt khoát bỏ được thì chắc sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì. Nhiều lúc hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Sắp năm mới rồi, hãy cố gắng an ủi và yêu thương mẹ nhiều hơn, bạn nhé", Mai Hương bình luận.

"Các bà mẹ thường nghĩ thương con cái nên mới cố gắng nhẫn nhục. Đến lúc con cái trưởng thành hết lại nghĩ già rồi còn bỏ làm gì, tiếp tục chịu đựng đến cuối đời luôn. Nghĩ mà thương mẹ bạn quá. Trước đây nhà mình cũng từng như vậy, sau này mình lớn lên, kiếm ra tiền rồi nên đưa mẹ đi. Một thời gian sống cô quạnh đã giúp bố mình hiểu ra gia đình quan trọng thế nào. Mạnh mẽ lên bạn nhé", Ngọc Hằng bày tỏ.

"Nhà mình con cái cũng lấy chồng, lấy vợ hết rồi mà bố mình cũng vẫn cứ vậy. Có những năm còn xô xát ngay đêm 30, cả nhà mất Tết vì bố đập hết chẳng còn gì. Hàng xóm dù chứng kiến cũng chỉ biết khuyên giải. Nhìn cảnh này lại thấy thương và nhớ mẹ vô cùng", Hoàng Nguyễn cho biết.