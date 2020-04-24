Cô gái trẻ phải ‘nạo’ cả khuôn mặt vì bị lừa tiêm filler dỏm khuyên: ‘Nếu có làm đẹp, hãy chọn nơi uy tín để làm’

Xã hội 24/04/2020 10:31

Chỉ vì nhẹ dạ, tin lời tiêm filler “dỏm” vào mặt nên cô gái gặp biến chứng, phải “nạo” cả khuôn mặt. Đây là lời cảnh báo cho chị em khi có ý định đi làm đẹp tại các cơ sở kém uy tín.

Mặc dù đã có nhiều tai nạn làm đẹp khiến không ít chị em bị biến chứng nặng nề, thế nhưng vẫn có nhiều người tin tưởng những lời quảng cáo của các cơ sở làm đẹp thiếu uy tín, dẫn đến hậu quả ê chề. 

Mới đây, trên một diễn đàn làm đẹp, một cô gái trẻ khiến mọi người không khỏi hoảng hồn khi chia sẻ hình ảnh khuôn mặt bị “nạo” sau khi tiêm filler “dỏm”. Khổ chủ đã đưa ra lời khuyên dành cho chị em phụ nữ: “Mình post bài này lên để mọi người phòng tránh, những ai đã từng như mình, nếu có làm đẹp hãy chọn nơi uy tín để làm”.

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Cô gái kể lại việc bị lừa tiêm filler 'dỏm' - Ảnh: Internet

Theo đó, vào năm 2017, cô gái này được bạn bè giới thiệu, lừa tiêm silicon dạng lỏng vào mặt mà không biết. Sau đó, khuôn mặt của cô bị phù ra. Cuối cùng, nạn nhân đã quyết định đi tiêm tan filler để khuôn mặt trở về như cũ. Thế nhưng chỉ sau 1 tháng, khuôn mặt cô lại sưng vù.

Vì quá hoang mang, nạn nhân đã tìm đến bác sĩ thăm khám. Kết quả chụp chiếu cho thấy khuôn mặt nạn nhân toàn silicon vón cục, ngay cả bác sĩ cũng không dám lấy ra, khuyên cô để mấy năm nữa hãy lấy ra.

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Silicon vón cục trong khuôn mặt của cô gái - Ảnh: Internet

Đến năm 2019, cô gái thỉnh thoảng bị đau nhức vùng mặt, phần má thường xuyên bị đỏ. Đến năm 2020, vì khuôn mặt trở nên tồi tệ hơn nên nạn nhân đã phải chi ra một số tiền khá lớn để nạo bỏ silicon. 

Sau đó, cô gái đã lên tiếng khuyên chị em phụ nữ: “Nếu ai đã tiêm chất làm đầy vào mặt như mình, có triệu chứng như mình thì mình khuyến cáo các bạn nên đi khám bác sĩ để còn điều trị sớm, nhất là ở vùng mặt. Nơi này có rất nhiều dây thần kinh, để càng lâu càng nguy hiểm còn ảnh hưởng đến thẩm mỹ vì là mặt tiền”.

Những hình ảnh này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ai nấy đều không khỏi xót xa cho khổ chủ. 

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Khuôn mặt nạn nhân bị sưng phù vì lỡ tin lời cơ sở spa 'dỏm' - Ảnh: Internet

Làm đẹp là một trong những nhu cầu thiết yếu của chị em phụ nữ. Tuy nhiên, không ít người vì nhẹ dạ cả tin nên bị các cơ sở làm đẹp thiếu uy tín lừa đảo, dẫn đến những tai nạn làm đẹp thương tâm. Đây chính là lời cảnh báo dành cho chị em phụ nữ, khi có ý định làm đẹp nên chọn những nơi có uy tín để không phải tiền mất tật mang. 

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