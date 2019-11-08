TP.HCM: Người phụ nữ 28 tuổi ngưng tim, ngưng thở sau khi gây mê để nâng mũi

Chỉ sau vài phút tiêm thuốc mê để phẫu thuật nâng mũi, người phụ nữ 28 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch, ngừng hô hấp phải nhập viện cấp cứu.

Vào trưa hôm qua (7/11), Trạm cấp cứu vệ tinh 115 đặt tại Bệnh viện quận 2 nhận được cuộc gọi đề nghị hỗ trợ một người phụ nữ tên N.T.D (28 tuổi) đang nguy kịch tại một thẩm mỹ viện ở phường Thảo Điền (quận 2, TP.HCM).

Theo thông tin trên Zing, người phụ nữ này vừa tiêm thuốc mê, đang trong giai đoạn tiền phẫu thuật nâng mũi tại Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH Vivian Viện thẩm mỹ. Khi xe cấp cứu đến nơi, nạn nhân đã rơi vào trạng thái ngưng tim, ngưng thở, suy hô hấp, phổi tổn thương nặng, nghi ngờ do sốc phản vệ.

Nơi chị D. gặp nạn khi phẫu thuật nâng mũi - Ảnh: Internet

Phía thẩm mỹ viện cho biết chỉ sau 2 - 3 phút được tiêm thuốc mê để chuẩn bị phẫu thuật nâng mũi, nạn nhân bị đau quặn bụng vùng thượng vị rồi hộc máu mũi, máu miệng, diễn tiến suy hô hấp.

Được biết, đến khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, vì tình trạng bệnh nhân diễn biến khó lường nên chị D. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục theo dõi, điều trị. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Thời gian gần đây, liên tục xảy ra những vụ tai nạn thẩm mỹ nghiêm trọng. Chỉ cách đây vài ngày, một cô gái 21 tuổi cũng vừa gặp biến chứng thẩm mỹ sau khi tiêm filler nâng mũi tại spa.

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Cụ thể, cách hơn 2 tuần, P.V.T (21 tuổi, ngụ Bình Phước) đến một spa và được tư vấn nâng mũi. Sau khi tiêm được một nửa thì cơ thể bệnh nhân xuất hiện những biểu hiện như: Đau đầu bên trái, hàm bên trái đau nhức, ù tai, mắt không nhìn thấy. Dù nạn nhân đã nhanh chóng đến bệnh viện mắt tại địa phương thăm khám nhưng tình trạng không cải thiện. Sau đó, T. được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Thêm 1 cô gái trẻ mù mắt sau khi làm đẹp: Chị em cẩn thận mùa cận Tết Nghe lời quảng cáo, cô gái trẻ tiêm filler nâng mũi với giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên, nạn nhân đã bị biến chứng dẫn đến mù một bên mắt.

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