Thêm 1 cô gái trẻ mù mắt sau khi làm đẹp: Chị em cẩn thận mùa cận Tết

Xã hội 05/11/2019 16:39

Nghe lời quảng cáo, cô gái trẻ tiêm filler nâng mũi với giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên, nạn nhân đã bị biến chứng dẫn đến mù một bên mắt.

Chỉ vì đặt nhầm niềm tin vào những cơ sở làm đẹp kém chất lượng mà không ít chị em phụ nữ gặp biến chứng thẩm mỹ, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, thậm chí có người còn đánh đổi bằng cả mạng sống. 

Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) xác nhận vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân P.V.T (21 tuổi, ngụ Bình Phước) bị mù mắt sau khi tiêm filler nâng mũi tại spa.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám cho bệnh nhân. Kết quả khám ban đầu cho thấy T. bị thuyên tắc mạch máu phía sau võng mạc, xuất huyết kết mạc, phù giác mạc dẫn đến mù mắt trái.

Hiện bệnh nhân được cho dùng thuốc kháng viêm, giảm đau và dùng các chất bôi tránh làm hoại tử và tổn thương thêm vùng da xung quanh.

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Sau khi tiêm filler nâng mũi, T. bị mù mắt trái - Ảnh: Lao động

Theo Vietnamnet, vào tuần trước T. tìm đến một spa gần nhà thì được tư vấn nâng mũi. Tại đây, T. được tiêm 1 mũi filler với giá 2 triệu đồng. Sau khi tiêm được một nửa thì cơ thể bệnh nhân xuất hiện những biểu hiện như: Đau đầu bên trái, hàm bên trái đau nhức, ù tai, mắt không nhìn thấy. Mặc dù nạn nhân đã nhanh chóng đến bệnh viện chuyên khoa mắt tại địa phương để thăm khám nhưng tình trạng không cải thiện. Khi nạn nhân có biểu hiện mắt mờ, sụp mi người nhà mới đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Thời gian gần đây xảy ra khá nhiều vụ tai nạn làm đẹp khiến dư luận rúng động. Cách đây không lâu, một bé gái 13 tuổi đã bị mù mắt sau khi lén gia đình đi tiêm filler nâng mũi. Theo đó, vào ngày 21/10, bé gái đi tiêm nâng mũi tại một spa với giá 2 triệu đồng sau khi nghe lời giới thiệu của bạn bè. Chỉ sau 30 phút, nạn nhân có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn, mắt bên phải đau nhức và mất dần thị lực. Lúc này nạn nhân nhờ người gọi cho gia đình và được đưa đến Bệnh viện Mắt Trung ương cấp cứu.

Tại đây, em được chẩn đoán mắt phải bị mất thị lực hoàn toàn và hoại tử một số vùng da khác trên mặt như trán, hốc mũi. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

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Bé gái 13 tuổi mù mắt sau khi lén đi tiêm filler nâng mũi - Ảnh: Internet

Hiện tại, vì sắp tới Tết Nguyên đán nên nhiều chị em tranh thủ làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ đặc biệt là tiêm filler vì vừa nhanh vừa rẻ. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường có rất nhiều cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng. Để đảm bảo an toàn, các bác sĩ khuyên mọi người nên đến những cơ sở y tế uy tín để tránh “tiền mất tật mang”.

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Nghe lời quảng cáo tiêm chất làm đầy giá chỉ vài trăm ngàn là có sóng mũi cao vút, nữ sinh viên “nhắm mắt làm liều” và nhập viện chỉ sau 35 phút tiêm.

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Từ khóa:   phẫu thuật thẩm mỹ Bình Phước biến chứng thẩm mỹ

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