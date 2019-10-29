Người phụ nữ nhập viện cấp cứu sau khi xăm chân mày tại TP.HCM đã tử vong dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Mới đây, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) xác nhận người phụ nữ 65 tuổi (quê Tiền Giang) nhập viện sau khi xăm chân mày đã tử vong vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng nay (29/10). Nạn nhân được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Người phụ nữ tử vong do xuất huyết não khi xăm chân mày - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Công lý, khi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị xuất huyết dưới nhện hai bán cầu (xuất huyết não). Vì bệnh khởi phát đột ngột, diễn tiến nhanh và nặng khiến bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu và ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp. Cũng theo nguồn tin trên, hiện bệnh viện không nghi ngờ nạn nhân bị sốc phản vệ mà bị đột quỵ não do xuất huyết não xảy ra cùng thời điểm xăm chân mày.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Zing, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết Phòng Y tế quận 1 hiện vẫn đang làm việc với cơ sở thẩm mỹ đã xăm chân mày cho bệnh nhân nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 27/10 một người phụ nữ được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, suy hô hấp sau khi tiến hành xăm chân mày tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn quận 1 (TP.HCM).

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, tại TP.HCM đã liên tiếp xảy ra 3 vụ chết người do gặp tai nạn làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ. Trước đó, vào ngày 11/10, một người phụ nữ 59 tuổi đã tử vong sau khi căng da mặt tại Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam (quận 3, TP.HCM). Ngày 17/10, chị T. (33 tuổi) cũng tử vong sau khi nâng ngực tại Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS (quận 10).

Xăm chân mày, người phụ nữ 65 tuổi rơi vào hôn mê nguy kịch ở Sài Gòn Sau khi xăm chân mày tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn TP.HCM, người phụ nữ 65 tuổi đột nhiên hôn mê, xuất huyết não. Hiện nạn nhân vẫn đang được theo dõi.

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