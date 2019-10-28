Sau khi xăm chân mày tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn TP.HCM, người phụ nữ 65 tuổi đột nhiên hôn mê, xuất huyết não. Hiện nạn nhân vẫn đang được theo dõi.

Thời gian vừa qua, có không ít trường hợp chị em phụ nữ gặp biến chứng làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ. Mới đây nhất, một người phụ nữ 65 tuổi đã gặp biến chứng nguy hiểm sau khi xăm chân mày tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn TP.HCM.

Trao đổi với báo chí, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia định TP.HCM xác nhận bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu cho một người phụ nữ 65 tuổi. Nữ bệnh nhân phải nhập viện sau khi xăm chân mày.

Người phụ nữ nguy kịch sau khi xăm chân mày - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể theo thông tin trên Người lao động, vào chiều 27/10 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, suy hô hấp. Cũng theo nguồn tin trên, đến sáng nay (28/10), bệnh nhân vẫn còn hôn mê, thở máy, phải tiếp tục theo dõi hồi sức tích cực, tiên lượng nặng.

Được biết sau khi làm đẹp tại một cơ sở thẩm mỹ ở quận 1 TP.HCM, sức khỏe nạn nhân bỗng chuyển biến xấu và được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết não.

Đây không phải lần đầu tiên chị em gặp biến chứng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp. Cách đây không lâu, tại TP.HCM cũng vừa xảy ra trường hợp 1 người phụ nữ tử vong sau khi căng da mặt. Cụ thể vào sáng 11/10, một người phụ nữ 59 tuổi (ngụ TP.HCM) đến Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam (quận 3, TP.HCM) để thực hiện căng da mặt. Trước khi đến bệnh viện phẫu thuật, sức khỏe nạn nhân vẫn bình thường. Sau khi phẫu thuật vào buổi chiều cùng ngày, nạn nhân không có biểu hiện lạ. Tuy nhiên, đến khoảng 21 giờ, người phụ nữ bỗng nhiên có biểu hiện khó thở, tím tái.

Đã có không ít trường hợp chị em phụ nữ gặp biến chứng sau khi làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, phía Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến ngày 14/10, nạn nhân tử vong trong bệnh viện.

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