Xăm chân mày, người phụ nữ 65 tuổi rơi vào hôn mê nguy kịch ở Sài Gòn

Xã hội 28/10/2019 15:09

Sau khi xăm chân mày tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn TP.HCM, người phụ nữ 65 tuổi đột nhiên hôn mê, xuất huyết não. Hiện nạn nhân vẫn đang được theo dõi.

Thời gian vừa qua, có không ít trường hợp chị em phụ nữ gặp biến chứng làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ. Mới đây nhất, một người phụ nữ 65 tuổi đã gặp biến chứng nguy hiểm sau khi xăm chân mày tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn TP.HCM. 

Trao đổi với báo chí, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia định TP.HCM xác nhận bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu cho một người phụ nữ 65 tuổi. Nữ bệnh nhân phải nhập viện sau khi xăm chân mày. 

xam chan may 1
Người phụ nữ nguy kịch sau khi xăm chân mày - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể theo thông tin trên Người lao động, vào chiều 27/10 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, suy hô hấp. Cũng theo nguồn tin trên, đến sáng nay (28/10), bệnh nhân vẫn còn hôn mê, thở máy, phải tiếp tục theo dõi hồi sức tích cực, tiên lượng nặng.

Được biết sau khi làm đẹp tại một cơ sở thẩm mỹ ở quận 1 TP.HCM, sức khỏe nạn nhân bỗng chuyển biến xấu và được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết não.

Đây không phải lần đầu tiên chị em gặp biến chứng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp. Cách đây không lâu, tại TP.HCM cũng vừa xảy ra trường hợp 1 người phụ nữ tử vong sau khi căng da mặt. Cụ thể vào sáng 11/10, một người phụ nữ 59 tuổi (ngụ TP.HCM) đến Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam (quận 3, TP.HCM) để thực hiện căng da mặt. Trước khi đến bệnh viện phẫu thuật, sức khỏe nạn nhân vẫn bình thường. Sau khi phẫu thuật vào buổi chiều cùng ngày, nạn nhân không có biểu hiện lạ. Tuy nhiên, đến khoảng 21 giờ, người phụ nữ bỗng nhiên có biểu hiện khó thở, tím tái.

xam chan may 2
Đã có không ít trường hợp chị em phụ nữ gặp biến chứng sau khi làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, phía Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến ngày 14/10, nạn nhân tử vong trong bệnh viện.

Rùng mình cô gái trẻ công khai chiếc mũi lòi cả sụn trắng xóa, biến dạng đáng sợ sau phẫu thuật thẩm mỹ

Rùng mình cô gái trẻ công khai chiếc mũi lòi cả sụn trắng xóa, biến dạng đáng sợ sau phẫu thuật thẩm mỹ

Nhiều người bày tỏ run sợ khi nhìn chiếc mũi biến dạng khủng khiếp, đầu mũi lộ hẳn sụn trắng ra ngoài của cô gái sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam tai nạn làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 45 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 45 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản