Cô gái trẻ bị tạt axit hủy hoại gương mặt, hỏng hai mắt chỉ vài ngày trước khi lên xe hoa

Xã hội 28/12/2018 07:16

Đang lái xe trên đường thì cô gái trẻ bị một người đàn ông lạ tạt axit vào mặt, khiến cô bị thương nặng.

Hôm qua (27/12), trao đổi với báo chí, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc chị Đ.N.N (29 tuổi, ngụ xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) bị tạt axit.

Trước đó vào khoảng 8 giờ 45 phút 25/12, chị N. đang chạy xe máy đến khu vực thuộc ấp Bàu Chứa (xã Nhuận Đức) thì bị một người đàn ông chạy xe máy từ phía sau vượt lên, cầm ca nhựa chứa hóa chất tạt vào mặt chị N. rồi bỏ chạy.

Cô gái trẻ bị tạt axit hủy hoại gương mặt, hỏng hai mắt chỉ vài ngày trước khi lên xe hoa - Ảnh 1
Hai mắt của chị N. bị thương nặng, có nguy cơ bị mù vĩnh viễn - Ảnh: Internet

Thấy chị N. quằn quại nằm dưới đất, ôm mặt đau đớn, người dân nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện một ca nhựa màu đỏ, bên trong còn chứa chất lỏng có đặc tính giống axit.

Theo kết quả khám nghiệm từ Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Đ.N.N bị phỏng 5% độ 2, độ 3 ở mặt, cổ, rải rác và trong đó có 1% ở mắt. Ngoài ra, hai mắt của chị cũng bị phỏng kết, giác mạc độ 2, độ 3, nhiều khả năng bị mù nếu tổn thương xâm lấn sâu hơn.

Được biết, chỉ ít ngày nữa, chị N. sẽ lên xe hoa và sang Nhật xuất khẩu lao động sau khi đón Tết. Mặc dù mọi thứ đã chuẩn bị gần xong nhưng vì tai nạn xảy ra bất ngờ nên đành phải hoãn lại.

Cô gái trẻ bị tạt axit hủy hoại gương mặt, hỏng hai mắt chỉ vài ngày trước khi lên xe hoa - Ảnh 2
Chỉ vài ngày nữa, chị N. sẽ kết hôn, nhưng vì tai nạn bất ngờ này mọi chuyện dành hoãn lại - Ảnh: Internet

Kể từ ngày xảy ra sự việc, anh T.V.K (35 tuổi, ngụ cùng xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi), chồng sắp cưới của chị N. mỗi ngày đều túc trực ở bệnh viện để chăm sóc vợ.

Theo chia sẻ của chị N. trên Tuổi Trẻ, trước đó chị hay điện thoại qua lại với một người bạn và bị vợ anh ta phát hiện, ghen tuông. Chính vì vậy, chị nghi vấn người này hiểu lầm nên kêu người tạt axit.

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