Đang dừng đèn đỏ, cô gái bỗng dưng bị một kẻ lạ mặt tạt axit vào người. Mặc dù không bị thương nhưng vụ việc khiến nạn nhân vô cùng hoang mang.

Hôm nay (24/10), Trung tá Huỳnh Minh Tuấn, Trưởng Công an phường Thạc Gián (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết cơ quan này đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh làm rõ cũng như truy tìm nghi can trong vụ việc cô gái trình báo bị một kẻ lạ mặt tạt axit trên đường.

Chiếc xe nạn nhân bị dính axit - Ảnh: Internet

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 40 phút ngày 21/10, cô gái tên N.T.H.T (sinh năm 1993, quê Quảng Nam) dừng xe máy chờ đèn đỏ tại giao lộ. Lúc này, một người đàn ông trung niên thấp bé, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây, có ria mép cầm theo một cái chai chứa chất lỏng nghi là axit loãng đi xe đạp ngược chiều lại gần phía sau H.T. Một lúc sau, người này bất ngờ áp sát và tạt chất lỏng trong chai lên người nạn nhân.

Chị T. cho biết, sau khi bị tạt chất lỏng lên người, cơ thể chị bị rút lại và tê liệt những phần bị dính dung dịch.

Ngay sau đó, nạn nhân được người đi đường đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ phát hiện trên người H.T có dính axit nên lập tức đưa nạn nhân đi vệ sinh. Mặc dù không bị thương nhưng chị H.T cho biết những nơi dính dung dịch vẫn còn bị tê.

Được biết, hiện tại sức khỏe của H.T đã ổn định nhưng tinh thần vẫn còn hoang mang. Chị khẳng định bản thân không hề xảy ra xích mích hay mâu thuẫn với bất kỳ ai.

Bước đầu, Công an phường Thạc Gián nhận định người đàn ông trên có dấu hiệu biến thái. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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