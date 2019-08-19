Cô gái phát hiện người yêu ngoại tình chỉ bằng chiếc nón bảo hiểm khiến dân mạng thán phục

Xã hội 19/08/2019 20:42

Chỉ nhờ một vật dụng vô cùng đơn giản, cô gái trẻ dễ dàng vạch mặt người yêu ngoại tình khiến cư dân mạng thán phục.

Hội chị em thường truyền tai nhau cách phát hiện chồng, người yêu ngoại tình và bàn tán cực kỳ rôm rả. Ở thời buổi con giáp thứ 13 nhan nhản, sẵn sàng thách thức "chính cung" thì các chị em cứ cẩn thận đề phòng cũng chẳng thừa.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng kể về cô gái phát hiện người yêu ngoại tình chỉ từ một chiếc mũ bảo hiểm khiến cư dân mạng thán phục. Nhiều người còn quyết định áp dụng ngay lập tức để thử lòng chồng hoặc người yêu.

"Đọc thì có vẻ vô lý nhưng thật ra lại rất thuyết phục đấy các chị ạ. Hôm nay em sẽ bày cho các chị một cách để thử lòng người yêu, cách này em đã làm và thành công, lật tẩy được bộ mặt dối trá của thằng người yêu em.

Đầu tiên, các chị phải chuẩn bị một chiếc mũ bảo hiểm, các chị cố gắng thắt quai mũ làm sao cho vừa khớp với đầu của các chị, nhưng nhớ là đừng chặt quá kẻo khó thở.

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Cách phát hiện người yêu ngoại tình thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: FB

Sau đó, các chị nhớ dặn người yêu là phải giữ cái mũ ấy cẩn thận, lần sau nếu nó đón các chị đi đâu thì bắt buộc phải cầm theo cái mũ đấy.

Hôm thứ 6, em có mua một cái mũ bảo hiểm và đưa cho người yêu và bảo là phải giữ cho cẩn thận. Bọn em có hẹn nhau đi xem phim vào tối thứ 7, nhưng sau đấy người yêu em nó bảo ốm, không ra ngoài đường được nên hủy.

Sáng chủ nhật, nó sang đón em đi xem phim bù, em dặn nó là mang mũ bảo hiểm cho em. Và loanh quanh thế nào em lại phát hiện ra cái quai mũ đã bị nới lỏng, đầu em thì chắc không thể to ra được nhưng đầu con khác to nhỏ như nào thì em không biết. Em lúc đấy đấy mới căng lên, em bảo là có gì anh khai thật ra em sẽ suy nghĩ, bây giờ anh có giấu em cũng không được.

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Nam thanh niên nhất định chối không nhận đã 'cắm sừng' người yêu - Ảnh: FB

Thằng người yêu em nhất quyết chối, nó bảo là tối thứ 7 nó chỉ ở nhà không đi đâu cả, mà nó không đi đâu thì tại sao cái mũ tự nhiên lại bị lỏng quai, hay là hiệu ứng tháng cô hồn mà mượn mũ?

Em tức quá bỏ về, xong hai đứa cãi nhau và chia tay, cuối cùng thì nó cũng khai thật là tối hôm qua có đi ăn với con bạn thân. Qua làm sao được mắt em, thân gì mà ốm không đi được với người yêu nhưng vẫn dậy đi ăn với nhau?

Các chị nhớ áp dụng nhé, hiệu quả cực kỳ luôn mà bọn đàn ông rất ít thằng để ý được những chi tiết nhỏ này".

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, bài đăng đã nhận về vô số bình luận, chia sẻ từ cư dân mạng.

"Cách này hay thật đấy phải áp dụng ngay mới được"; "Thán phục cô gái này thật"; "Đúng là muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm"; "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra"...

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Từ khóa:   người yêu lăng nhăng

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