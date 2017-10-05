Cô gái mất tích bí ẩn sau loạt tin nhắn kêu cứu gửi về nhà

Xã hội 05/10/2017 14:39

Chỉ kịp gửi vài tin nhắn cho mẹ và bạn trai báo mình bị bắt cóc, cô gái đột ngột mất liên lạc. Người nhà cho rằng cô bị mất tích và có khả năng bị bắt sang Trung Quốc nên lập tức báo công an.

Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La vừa tiếp nhận đơn trình báo về trường hợp cô gái Lường Thị Thùy Linh, 18 tuổi (quê ở xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) mất tích.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh của Linh kèm dòng tin nhắn bị bắt cóc đưa sang nước ngoài được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ, theo Thời đại.

Cô gái mất tích bí ẩn sau loạt tin nhắn kêu cứu gửi về nhà - Ảnh 1
Cô gái nhắn tin về nhà báo mình bị bắt cóc tên là Lường Thị Thùy Linh, 18 tuổi - Ảnh: Internet

Theo lời kể của bà Lò Thị Xim, mẹ Linh, vào tối 2/10, bạn trai Linh nhận được tin nhắn với nội dung thông báo mình bị bắt đi xa, nhìn bên ngoài toàn thấy chữ Trung Quốc. Linh nhờ bạn trai báo với gia đình và công an.

Cô gái mất tích bí ẩn sau loạt tin nhắn kêu cứu gửi về nhà - Ảnh 2
Cô gái nhắn tin cầu cứu bạn trai báo tin cho gia đình và công an - Ảnh: Internet

Một lúc sau, mẹ Linh nhận được tin nhắn của con gái mình: “Mẹ ơi cứu con! Con bị lừa đi xa lắm rồi!”. Nhắn được 2, 3 tin thì hai mẹ con mất liên lạc.

Bà Xim lập tức báo công an xã Chiềng Khoong và đón xe về Hà Nội đi tìm con gái. Đến quán ăn ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) nơi Linh xin vào việc từ đầu tháng 8, chủ quán cho biết con gái bà đã nghỉ trước đó vài ngày.

Bà Linh chia sẻ thêm, Linh là con gái út trong nhà. Cô gái vừa tốt nghiệp THPT, cùng bạn xuống Hà Nội học trang điểm sau đó làm thuê ở quán ăn nói trên.

Hiện công an đang tích cực điều tra, tìm kiếm tung tích cô gái.

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