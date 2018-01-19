Cô gái mặt như cơm cháy vì thứ mà hàng ngàn phụ nữ Việt vẫn dùng

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với hình ảnh một cô gái có gương mặt bị tổn thương nặng nề vì sử dụng mỹ phẩm trôi nổi . Theo đó, cô gái dùng một sản phẩm có tên bạch hoa hồng, loại được nhiều chị em sử dụng để trị mụn.

Câu chuyện "tiền mất tật mang" của cô gái đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng. Với gương mặt bị tổn thương như vậy, nạn nhân không chỉ trở nên kém tự tin mà còn có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe .

“Cả nhà cho em hỏi khách dùng nước bạch hoa hồng bôi và bị như vậy giờ không biết phải làm sao. Khách bôi theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhé”.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, Bác sĩ da liễu Trần Ngọc Ánh (Bệnh viện Da liễu TP.HCM) cho biết cô gái trong hình bị mụn trứng cá và viêm da tiết bã.

Bà còn cho biết thêm, hầu hết các loại mỹ phẩm trên mạng đều không rõ nguồn gốc, thành phần, chất lượng, hiệu quả chưa được chứng minh. Bên cạnh đó, chúng chưa chắc phù hợp với từng tình trạng da khác nhau.

Bỏng mặt vì tin lời quảng cáo trên mạng

Một nạn nhân khác là chị T.K.L. Tin lời quảng cáo trên mạng, chị đã đến làm đẹp tại một cơ sở lột da đông y. Chỉ sau hai lần điều trị, gương mặt chị bị bỏng rất nặng.

Nhiều chị em bị tổn thương da nặng nề vì tin lời quảng cáo trên mạng - Ảnh: Internet

Kể từ đó, cuộc sống của chị đã thay đổi hoàn toàn. Từ một cô gái vui tươi, hoạt bát chị L. rơi vào trạng thái khủng hoảng. Chị luôn tự ti với khuôn mặt của mình vì người xung quanh thường xuyên bàn tán, dị nghị.

Đây chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp gặp tai nạn do sử dụng mỹ phẩm trôi nổi hoặc tin lời quảng cáo làm đẹp trên mạng. Không chỉ mất tiền, nhan sắc và sức khỏe của chị em còn bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo lời khuyên của bác sĩ Ánh, khi có vấn đề về da chị em phụ nữ nên đến những trung tâm uy tín để thăm khám.