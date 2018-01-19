Cô gái mặt như cơm cháy vì thứ mà hàng ngàn phụ nữ Việt vẫn dùng

Xã hội 19/01/2018 16:55

Vì sử dụng mỹ phẩm trôi nổi trên mạng xã hội, da mặt cô gái bị viêm, nổi vảy và bong tróc nặng nề.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với hình ảnh một cô gái có gương mặt bị tổn thương nặng nề vì sử dụng mỹ phẩm trôi nổi. Theo đó, cô gái dùng một sản phẩm có tên bạch hoa hồng, loại được nhiều chị em sử dụng để trị mụn.

Nguyên văn chia sẻ của người đăng bức ảnh:

“Cả nhà cho em hỏi khách dùng nước bạch hoa hồng bôi và bị như vậy giờ không biết phải làm sao. Khách bôi theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhé”.

Cô gái mặt như cơm cháy vì thứ mà hàng ngàn phụ nữ Việt vẫn dùng - Ảnh 1
Sau khi sử dụng mỹ phẩm trôi nổi trên mạng, gương mặt cô gái bị tổn thương nghiêm trọng - Ảnh: Facebook

Câu chuyện "tiền mất tật mang" của cô gái đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng. Với gương mặt bị tổn thương như vậy, nạn nhân không chỉ trở nên kém tự tin mà còn có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, Bác sĩ da liễu Trần Ngọc Ánh (Bệnh viện Da liễu TP.HCM) cho biết cô gái trong hình bị mụn trứng cá và viêm da tiết bã.

Bà còn cho biết thêm, hầu hết các loại mỹ phẩm trên mạng đều không rõ nguồn gốc, thành phần, chất lượng, hiệu quả chưa được chứng minh. Bên cạnh đó, chúng chưa chắc phù hợp với từng tình trạng da khác nhau.

Bỏng mặt vì tin lời quảng cáo trên mạng

Một nạn nhân khác là chị T.K.L. Tin lời quảng cáo trên mạng, chị đã đến làm đẹp tại một cơ sở lột da đông y. Chỉ sau hai lần điều trị, gương mặt chị bị bỏng rất nặng.

Cô gái mặt như cơm cháy vì thứ mà hàng ngàn phụ nữ Việt vẫn dùng - Ảnh 2
Nhiều chị em bị tổn thương da nặng nề vì tin lời quảng cáo trên mạng - Ảnh: Internet

Kể từ đó, cuộc sống của chị đã thay đổi hoàn toàn. Từ một cô gái vui tươi, hoạt bát chị L. rơi vào trạng thái khủng hoảng. Chị luôn tự ti với khuôn mặt của mình vì người xung quanh thường xuyên bàn tán, dị nghị.

Đây chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp gặp tai nạn do sử dụng mỹ phẩm trôi nổi hoặc tin lời quảng cáo làm đẹp trên mạng. Không chỉ mất tiền, nhan sắc và sức khỏe của chị em còn bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo lời khuyên của bác sĩ Ánh, khi có vấn đề về da chị em phụ nữ nên đến những trung tâm uy tín để thăm khám.

Ớn lạnh với lò sản xuất mỹ phẩm "đểu" ở Vĩnh Long

Ớn lạnh với lò sản xuất mỹ phẩm "đểu" ở Vĩnh Long

Công an bắt quả tang 1 hộ dân ở Vĩnh Long sản xuất mỹ phẩm theo công thức "đểu" để bán ở TP Cần Thơ và Hậu Giang.

Xem thêm
Từ khóa:   mỹ phẩm trên mạng sử dụng mỹ phẩm trên mạng mạng xã hội mỹ phẩm trôi nổi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 17 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 46 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 47 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày