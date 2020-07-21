Cô gái chụp ảnh khoe body đồng hồ cát thế nhưng sự chú ý lại dồn vào chiếc áo mỏng tang, khoe trọn đôi gò bồng đảo

Hình ảnh cô gái ăn mặc hở hang khoe vòng một phản cảm khiến cư dân mạng không khỏi “nóng mắt”.

Việc chị em phụ nữ ăn mặc sexy, khoe body nóng bỏng không còn là chuyện hiếm thấy. Tuy nhiên, có không ít cô nàng lại lợi dụng việc này để ăn mặc hở hang, khoe thân quá đà.

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện hình ảnh cô gái mặc chiếc áo mỏng manh như lộ cả vòng 1 vẫn tự tin chụp ảnh nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hình ảnh cô gái ăn mặc hở hang gây bão mạng xã hội - Ảnh: FB

Trong bức ảnh gây bão trên mạng xã hội, cô gái này có khuôn mặt khá xinh xắn, thân hình cũng khá nóng bỏng với số đo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh. Chiếc quần ngắn cùng chiếc áo ôm sát cơ thể khoe hết ưu điểm hình thể. Tuy nhiên, chiếc áo mỏng manh, gần như lộ hết bên trong khiến bức ảnh bị "phá nát". Đáng nói là cô nàng cũng không hề mặc nội y.

Dù biết mọi người có thể nhìn thấy điểm nhạy cảm của mình nhưng cô gái vẫn tự tin chụp ảnh, bắn tim với mọi người.

Cô gái này gần như không mặc áo lót bên trong khiến dân tình 'nóng mắt' - Ảnh: FB

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng cô gái này ăn mặc lố lăng, không phù hợp với việc đi chơi ở nơi công cộng.

"Nghĩ sao mà có thể mặc được cái áo mỏng như vậy, nhìn phản cảm quá đi mất", L.G bức xúc.

"Thật sự không hiểu được gu thời trang của mấy bạn trẻ ngày nay. Mặc mà cứ như không mặc ra đường. Dù sao cũng là nơi công cộng nên cũng chú ý giùm chút thôi có được không?", một người dùng mạng xã hội chỉ trích.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-chup-anh-khoe-body-dong-ho-cat-the-nhung-su-chu-y-lai-don-vao-chiec-ao-mong-tang-khoe-tron-doi-go-bong-dao-370985.html