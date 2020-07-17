Trong khi cả nước đang cầu mong cho cuộc phẫu thuật tách rời 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi thành công tốt đẹp, cô gái này lại có phát biểu vô cùng phản cảm, khiến ai cũng bức xúc.

Những ngày gần đây, thông tin về cuộc phẫu thuật tách rời 2 chị em song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Ai nấy đều mong cuộc đại phẫu sẽ thành công tốt đẹp, mang lại cuộc sống mới cho hai em. Thế nhưng, một cô gái lại có bình luận hết sức vô cảm khiến ai nấy đều bức xúc.

Cuộc phẫu thuật tách rời 2 bé Diệu Nhi - Trúc Nhi nhận được sự quan tâm của dư luận cả nước - Ảnh: Internet

Theo đó, tài khoản này chia sẻ hình ảnh bố mẹ Trúc Nhi - Diệu Nhi đứng khóc trước phòng mổ kèm trạng thái: “Khóc lóc cái gì? Lúc mang thai, siêu âm biết con không bình thường không bỏ đi để hai đứa sinh ra như thế. Nghiệp kiếp trước không tránh khỏi được đâu. Ca mổ này lành ít dữ nhiều. Chúc 2 bé sớm siêu thoát trả hết nghiệp báo, kiếp sau đầu thai bình thường”.

Phát biểu vô cảm của cô gái khiến dân mạng phẫn nộ - Ảnh: FB

Bài viết của cô gái đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Ai nấy đều cho rằng phát biểu của cô gái quá vô cảm, chỉ vì muốn được mọi người chú ý mà động chạm đến nỗi đau của người khác.

Cuối cùng 2 bé đã vượt qua được cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ liền - Ảnh: Internet

“Không hiểu sao mà có thể phát biểu vậy được luôn đó. Người ta đang đau khổ mà không hiểu sao lại vô cảm đến thế”, K.L bức xúc.

“Muốn nổi tiếng có nhiều cách khác nhau mà sao lại đụng chạm đến nỗi đau của người khác làm gì. Chỉ mong 2 bé sớm hồi phục”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

Hiện tại, sau khi bị dân mạng chỉ trích dữ dội, cô gái trên đã khóa trang cá nhân. Tuy nhiên, trên Facebook vẫn còn không ít trường hợp tương tự, cố gắng gây chú ý bằng những phát biểu hết sức phản cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-dong-cau-mong-dieu-tot-dep-cho-truc-nhi-dieu-nhi-co-gai-lai-phat-bieu-phan-cam-khien-dan-tinh-phan-no-369726.html