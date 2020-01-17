Cô gái ăn mặc kín như bưng vẫn khiến dân mạng hoảng hồn vì chiếc áo kỳ lạ

Xã hội 17/01/2020 14:54

Mới đây, một cô gái đã gây bão mạng xã hội với phong cách thời trang độc lạ mà không cần khoe da thịt.

Từ trước đến nay, những cô gái ăn mặc hở hang ngoài đường thường nhận về không ít "gạch đá" của dư luận. Thế nhưng mới đây, trên Facebook lại xuất hiện một trường hợp hết sức đặc biệt. Cụ thể, cách đây vài giờ, mạng xã hội lan truyền hình ảnh của một cô gái diện trang phục kỳ lạ ngồi sau xe máy. Dù không hở da thịt nhưng cách ăn mặc quái dị của cô gái đã nhận về không ít bình luận trái chiều.

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Dù không ăn mặc hở hang nhưng cô gái vẫn trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Theo đó, cô gái mặc chiếc áo crop top cùng với váy ngắn. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì bộ trang phục trông có vẻ bình thường. Thế nhưng khi nhìn kỹ phần trên, nhiều người tá hỏa phát hiện cô nàng lại mặc áo ngực bên ngoài áo crop top. Phong cách này khiến dân mạng không khỏi ngán ngẩm.

Chỉ sau vài giờ được đăng tải, bức ảnh trên đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, một số người cho rằng đây là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền chỉ trích.

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Nhiều người cho rằng cô gái đang dùng chiêu trò để nhận được sự chú ý từ dân mạng - Ảnh: Internet

 “Chắc vội quá nên mặc ngược ra đường, chút sơ ý này không đáng để mọi người chỉ trích cô ấy thậm tệ đến thế đâu”, K.L lên tiếng bênh vực cô gái trong ảnh.

“Lại thêm một cô em nữa thích gây sự chú ý. Chỉ với một bức ảnh mà nổi đình đám trên mạng xã hội rồi còn gì. Nhiều lúc thật tình không hiểu nổi suy nghĩ của mấy bạn trẻ ngày nay”, một người cho rằng cô gái trẻ cố tình mặc như vậy để gây chú ý.

Mặc dù chưa rõ cô gái trong ảnh là ai cũng như thời điểm chụp nhưng bức ảnh vẫn đang là đề tài gây xôn xao mạng xã hội ngày hôm nay.

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