Cô bé 15 tuổi mạnh mẽ đứng lên sau vấp ngã đầu đời: 'Giờ đây em mới hiểu được tình cảm, sự vất vả của ba mẹ'

Cha mẹ em làm nghề bán ô tô nên cuộc sống gia đình cũng tương đối khá giả. Mọi nhu cầu của Tú hầu như đều được ba mẹ đáp ứng đầy đủ. Tuy nhiên, họ không có thời gian ở bên cạnh con gái. Chính vì vậy, Tú thường xuyên trốn học, bỏ nhà đi chơi khiến thầy cô, cha mẹ lo lắng.

Tú là một cô bé xinh xắn và vô cùng hoạt bát. Trong buổi gặp gỡ với Phụ nữ & Gia đình, em đã chia sẻ thẳng thắn về những lỗi lầm mà bản thân đã mắc phải trong quá khứ cũng như cách thay đổi bản thân trong gần 2 năm theo học tại ngôi trường đặc biệt này.

Để giáo dục học sinh cá biệt này, nhà trường đã nhiều lần mời phụ huynh lên làm việc. Sau những lần gặp gỡ đó, Tú lại trở nên ương bướng hơn vì bị cha mẹ la mắng, trách phạt.

Tú kể: “Trước đây, em không chịu học, hay bỏ nhà đi chơi, xài tiền của ba mẹ rất phung phí. Ba mẹ em làm việc từ sáng đến tối nên em hay trốn ra ngoài đi chơi. Em cũng hay đánh nhau với các bạn nam khác”.

Đến năm 2016, Tú được đưa vào Trường nội trú IVS. Sau gần 2 năm học tập ở đây, cô học trò ngỗ ngược ngày xưa đã thay đổi rất nhiều. Giờ đây, khi nghĩ về những ngày tháng nổi loạn của mình Tú lại rưng rưng nước mắt vì cảm thấy có lỗi với gia đình. Em nghẹn ngào: “Giờ em mới hiểu sự quan tâm của ba, mẹ dành cho em. Em cũng đã hiểu sự vất vả của ba mẹ khi làm việc ở bên ngoài. Điều mà em muốn nói nhất với ba mẹ lúc này là con xin lỗi, con sẽ cố gắng trở thành niềm tự hào của ba mẹ”.

Ngôi trường đặc biệt đã thay đổi cuộc đời của nhiều thế hệ học sinh - Ảnh: Internet

Theo lời kể của thầy Trịnh Phú Sơn, Trưởng ban nội trú trường IVS, Tú là một trường hợp khá đặc biệt vì cá tính quá mạnh. Lúc trước, em hay đi chơi, cãi lời ba mẹ, không bao giờ ngồi yên trong lớp được.

Thầy nói: “Lúc trước, ba mẹ Tú vì mãi đi làm nên không có thời gian quan tâm con cái. Bên cạnh đó, vì thường xuyên bị nhà trường gọi lên than phiền nên họ có thái độ không phù hợp với con khiến đứa trẻ này phản ứng mạnh hơn. Khi vào trường, các thầy cô cũng mất khá nhiều thời gian để sửa đổi các hành vi của Tú”.

Sau nhiều tháng vào học ở Trường nội trú IVS, Tú không những đã hiểu được tình cảm của ba mẹ dành cho mình mà còn tìm thấy được ước mơ, mục tiêu tương lai của bản thân. Em chia sẻ, khi lớn lên em muốn trở thành một bác sĩ có thể giúp ích cho đời và gia đình.