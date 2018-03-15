Ghé thăm ngôi trường kỳ lạ nhất Việt Nam: Mẹ rơi nước mắt khi thấy con thay đổi hoàn toàn

Trường nội trú IVS được xây dựng để giúp đỡ phụ huynh rèn luyện, giáo dục lại những đứa trẻ cá biệt mà các ngôi trường bình thường hay cha mẹ phải “bó tay”.

Đây là ngôi trường đầu tiên tại Việt Nam nhận dạy những học sinh cá biệt như: nghiện game, bỏ nhà đi bụi, đánh nhau, khó dạy... Vào đây, các em được các thầy cô uốn nắn, dạy dỗ để trở thành những con người có ích cho tương lai. Cơ sở đầu tiên của trường được thành lập vào năm 2009 tại Hà Nội. Đây cũng là ngôi trường phổ thông duy nhất được hưởng quy chế tuyển sinh đặc biệt của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Trường tuyển sinh các lớp từ 6 – 12 dành cho tất cả các đối tượng học sinh cá biệt trên toàn quốc.

Trong chuyến thăm của Phụ nữ & Gia đình, chúng tôi gặp em Trần Đại Nghĩa (sinh năm 2001, ngụ tại Sài Gòn). Được biết, em vào học tại trường nội trú IVS từ tháng 6/2015 vì nghiện xem truyện tranh dẫn đến mất kiểm soát hành vi. Khi học ở trường ngoài, em rất dễ nổi nóng với mọi người xung quanh, suốt ngày chỉ lầm lì trong một góc riêng. Mặc dù mẹ đã cố gắng để tạo điều kiện tốt nhất cho Nghĩa nhưng em ấy chỉ thu mình, sống trong thế giới riêng, không giao tiếp với bất kỳ ai. Theo lời kể của thầy Trịnh Phú Sơn, Trưởng ban nội trú trường IVS, ban đầu khi vào trường Nghĩa gần như không kiểm soát được hành vi của mình. "Em ấy gần như sống trong một thế giới riêng".

Sau hơn một năm nhập học tại trường, tính cách của Nghĩa đã thay đổi hẳn, điều này khiến gia đình em vô cùng vui mừng - Ảnh: Phương Duy Những ngày đầu tiên khi vào trường, thời gian biểu sinh hoạt của Nghĩa hoàn toàn khác với các bạn. Vào buổi tối, Nghĩa thức khuya đọc truyện tranh còn buổi sáng sẽ ngủ bù lại. Để thay đổi nếp sống này, các thầy cô trong trường đã phải mất khoảng 3 tháng để lên phác đồ giáo dục cho Nghĩa. Bên cạnh đó, Nghĩa được đánh giá là một học sinh tiếp thu chậm nên các thầy cô giáo trong trường phải hết sức kiên trì, nhẫn nại để truyền đạt kiến thức cho em. Sau hơn 2 năm học tại trường, Nghĩa dần mở lòng hơn, khả năng giao tiếp cũng được cải thiện nhiều. Nếu lúc trước, gia đình gần như bất lực với em thì hiện tại em đã chia sẻ nhiều hơn. Thời gian gần đây khi mẹ vào thăm, đôi lúc Nghĩa còn ôm, hôn mẹ của mình. Mỗi khi nhìn thấy những hành động tình cảm của con trai, mẹ của Nghĩa đều lặng lẽ rơi nước mắt. Cơ sở Trường nội trú IVS thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển võ Vovinam và thể thao nằm trên địa bàn phường Linh Trung, Thủ Đức (TPHCM) được thành lập vào năm 2015. Học sinh ở đây bao gồm nhiều lứa tuổi khác nhau. Ngoài học văn hóa các em còn được học nhiều môn thể thao và năng khiếu khác như bóng chuyền, bóng rổ, võ, vẽ, âm nhạc... - Ảnh: Internet Theo chia sẻ của thầy Đặng Lê Anh, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển võ Việt Nam và Thể thao, phụ trách Giáo dục trường IVS, hiện số lượng học sinh tại cơ sở đã lên đến 500 em - Ảnh: Phương Duy Khi được nhận vào đây, tùy vào tình trạng từng em học sinh mà nhà trường lên một kế hoạch giảng dạy khác nhau để các em sớm bộc lộ được năng khiếu, khả năng cũng như trở thành một con người có ích cho xã hội - Ảnh: Internet Mỗi lớp học tại đây có khoảng 30 đến 40 em học sinh - Ảnh: Phương Duy Nơi để các em thực hành những môn khoa học - Ảnh: Phương Duy Tại đây, các em sẽ được chia vào từng khu ký túc xá khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi, giới tính - Ảnh: Phương Duy Tại ký túc xá, các em học sinh tuyệt đối không được sử dụng điện thoại, internet. Trường cũng trang bị camera để có thể nắm rõ các sinh hoạt của học sinh nhằm can thiệp, giúp đỡ kịp thời khi xảy ra trường hợp khẩn cấp - Ảnh: Phương Duy Thay vào đó, các em học sinh sẽ được xem tivi vào một khoảng thời gian nhất định theo quy định của trường - Ảnh: Phương Duy Ngoài ra, nhà trường luôn trang bị đầy đủ các loại thuốc cần thiết để phục vụ cho học sinh khi xảy ra trường hợp khẩn cấp - Ảnh: Phương Duy Khi mới vào học, hầu như các em học sinh đều không nghe lời thầy cô. Nhiều em còn đánh nhau với bạn bè trong lớp. Tuy nhiên qua thời gian, dưới sự uốn nắn của thầy cô các em dần trưởng thành và thay đổi tính cách - Ảnh: Phương Duy Nhà trường cũng rất chú trọng các môn học để giúp các em có thể phát triển năng khiếu, tư duy của bản thân để sau này trở thành người có ích cho xã hội - Ảnh: Phương Duy Với mong muốn mang lại cho các em học sinh cá biệt một lối sống lành mạnh, trường thường xuyên tổ chức các buổi liên hoan thể thao, văn nghệ cho các học viên ở đây - Ảnh: Phương Duy Ngoài giờ học trên lớp, các em còn được học nhiều môn thể thao khác như điền kinh, bóng rổ, bóng chuyền - Ảnh: Phương Duy Một góc sân bơi dành cho học sinh của trường - Ảnh: Phương Duy

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