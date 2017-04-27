Được biết sự việc xảy ra tại một trường mầm non ở Hàm Đan, Trung Quốc vào ngày 24 tháng 4 vừa qua.

Tuy vậy, hắn ta vẫn chưa dừng tay lại mà tiếp tục đánh tới tấp vào mặt của đứa trẻ. Điều khiến cư dân mạng bức xúc nhất chính là hình ảnh hắn dùng ghế hăm dọa cậu bé. Theo các giáo viên có mặt tại hiện trường, dù họ đã ngăn cản và khuyên giải nhưng ông ta không chịu dừng lại. Trước khi rời đi, người đàn ông này còn mắng chửi, đe dọa đứa trẻ không được lại gần con của ông ta.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, có thể thấy người đàn ông này sau khi bước vào lớp đã dùng chân đạp vào bụng đứa trẻ. Cú đạp khiến em ngã đập đầu vào bàn học. Dù tình huống xảy ra khá bất ngờ nhưng các giáo viên đã kịp thời đỡ đứa trẻ dậy, bế em tránh xa người đàn ông này.

Sau đó, em học sinh này được các giáo viên nhanh chóng đưa vào bệnh viện để điều trị vết thương. Bác sĩ cũng đã tiến hành kiểm tra não, sức khỏe tổng quát cho em. Khi hay tin con mình bị hành hung tại trường, phụ huynh của em đã báo cảnh sát để điều tra, làm rõ sự việc.

Theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, người đàn ông này có thể bị phạt tù 3 năm vì tội cố ý gây thương tích.

Sau khi được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, đoạn clip trên nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc. Hầu hết mọi người đều lên tiếng chỉ trích hành động vô nhân đạo của người đàn ông này. Một số khác lại bày tỏ lòng thương cảm cho đứa con của anh ta. Họ cho rằng: “Đứa nhỏ sống với người cha bạo lực như vậy, chắc hẳn cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Không chỉ vậy, hành vi bạo lực của cha mẹ còn ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển và hình thành nhân cách của trẻ”.

“Chỉ có thể bị phạt 3 năm tù thôi sao? Một con người thiếu đạo đức như vậy, tốt nhất nên biến mất khỏi xã hội. Không thể tin được một gã đàn ông trưởng thành có thể đánh đứa trẻ mẫu giáo như vậy. Chắc hẳn cha mẹ của đứa trẻ đã rất giận dữ. Hy vọng cảnh sát sẽ trừng trị người này thích đáng”, một cư dân mạng bình luận.

“Trẻ con đánh nhau chỉ là chuyện bình thường, người lớn không biết can ngăn mà còn có hành động vô văn hóa đến như vậy. Dù vết thương ngoài da có thể không quá nặng, nhưng đứa trẻ tội nghiệp ấy chắc đã rất sợ hãi. Hy vọng bé không bị ám ảnh về tâm lý”, ý kiến của một người dùng Weibo.

Nguồn: Pearvideo