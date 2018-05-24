Clip người đàn ông cầm roi, dép quất túi bụi vào người vợ giữa trưa nắng

Xã hội 24/05/2018 10:50

Giữa trưa nắng, người đàn ông không chỉ bắt con gái quỳ gối mà còn cầm cây roi lớn đánh túi bụi vào người vợ mặc kệ cô kêu gào van xin.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, người đàn ông đã dùng roi đánh người phụ nữ được cho là vợ của mình hết sức dã man. Trong khi đó, một bé gái bị bắt quỳ giữa sân.

Dù bị đánh đập đau đớn phải nằm lăn ra sàn để tránh đòn nhưng người phụ nữ không dám chống trả. Về phía người đàn ông, sau khi đánh gãy cây roi, ông ta tiếp tục dùng chân, dép đánh vào mặt nạn nhân.

Sau đó, hàng xóm lên tiếng can ngăn nhưng người đàn ông này vẫn không dừng tay mà bắt vợ ra quỳ chung với con gái.

Clip người đàn ông cầm roi, dép quất túi bụi vào người vợ giữa trưa nắng - Ảnh 1

Dù chưa biết sự việc xảy ra ở đâu nhưng cư dân mạng vô cùng phẫn nộ trước hành động vũ phu của người đàn ông.

“Là đàn ông có sức khỏe để bảo vệ gia đình mình chứ không phải hành hạ vợ con. Anh ta không xứng đáng làm chồng, làm cha”, L.K bức xúc.

“Nghe tiếng kêu la của người vợ mà thấy thật đau lòng, tôi chỉ ước mình có thể có phép màu để cứu giúp hai mẹ con”, M.U bình luận.

Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng không thể lên án người khác khi chưa biết rõ sự việc bên trong.

“Biết đâu người phụ nữ này đã phạm lỗi rất nặng nên mới bị đánh đập như vậy. Tuy nhiên, dùng bạo lực để giải quyết mọi việc là không nên”, Q.O khuyên.

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