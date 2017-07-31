Theo thông tin được đăng tải trên The Sun, sự việc xảy ra trên một chuyến tàu điện ngầm ở Hồng Kông. Những hình ảnh trong đoạn clip cho thấy nam thanh niên này chỉ mang một đôi giày và điện thoại di động khi xuất hiện ở ga tàu điện ngầm đông đúc. Một nhân chứng có mặt ở hiện trường kể lại rằng: “Anh ta nói rằng anh ta không có quần áo vì đang sống trong thế giới của một trò chơi điện tử”.

Sau khi lên tàu không lâu, người thanh niên này đã bị nhân viên bảo an bắt giữ và đưa vào bệnh viện để kiểm tra. Theo thông tin ban đầu, chính quyền địa phương nghi ngờ người thanh niên này có vấn đề về tâm thần. Họ vẫn chưa có quyết định chính thức về việc có buộc tội anh ta về hành vi khỏa thân công cộng hay không.

Để đảm bảo an toàn cho phụ nữ khi sử dụng các phương tiện công cộng, một số thành phố ở Trung Quốc đã đưa vào sử dụng những loại xe riêng biệt dành cho phụ nữ. Dựa vào chính sách này, chính quyền địa phương hy vọng có thể tạo ra một “môi trường an toàn” cho phụ nữ và trẻ em khi di chuyển bằng giao thông công cộng.

Ảnh hưởng của game online với giới trẻ

Những người chơi game online phải tiếp xúc với máy tính trong một thời gian dài. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, dễ mắc phải các căn bệnh như: cao huyết áp mắt giảm thị lực, da khô, cơ thể giảm sức đề kháng, cong vẹo cột sống… Đã có nhiều trường hợp người chơi tử vong do ngồi quá lâu trước máy tính.

Một số nhà khoa học cho rằng việc nghiện game online có thể khiến con người bị rối loạn tâm thần. Trong nghiên cứu gần đây nhất của GS. TS Jeffrey Anderson (nhà thần kinh học của Đại học Utah) chỉ ra rằng, nghiện game online có thể thay đổi hoạt động của bộ não.

Mặc dù không phải tất cả các thay đổi này đều tác động xấu đến chức năng não nhưng các nhà khoa học khẳng định rằng, một số trong số chúng sẽ tăng nguy cơ dẫn đến các rối loạn tâm thần ở con người.

Những người thường xuyên chơi game online thường bị ám ảnh và khó kiểm soát được tâm lý của bản thân hơn so với người bình thường. Nếu người nhà của bạn thường xuyên chơi game online và xuất hiện một số dấu hiệu như mất tập trung, giấc ngủ thường bị gián đoạn, hay lo âu, giận dữ vô cớ, bị ám ảnh… thì bạn nên đưa họ đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Có thể họ đang gặp vấn đề về thần kinh do ảnh hưởng của game online.