Clip: Nam thanh niên biến thái đột nhập khu trọ nữ sinh trộm sạch quần lót

Xã hội 29/12/2017 17:11

Nhìn dáo dác xung quanh không thấy ai, gã biến thái vơ quần lót trên các cây phơi đồ giấu vào áo khoác rồi nhanh chóng rời đi.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao với clip ngắn ghi lại một cảnh nam thanh niên đột nhập khu trọ nữ sinh rồi trộm sạch quần lót. Hành động của gã biến thái khiến nhiều người, đặc biệt là các bạn nữ hoang mang sợ hãi.

Clip: Gã biến thái đột nhập khu trọ nữ sinh rồi trộm sạch quần lót

Theo hình ảnh trong clip, vào lúc 5 giờ 37 phút ngày 21/12, một nam thanh niên đi xe Wave trắng đã đột nhập vào khu trọ. Sau khi nhìn dáo dác xung quanh không thấy ai, gã biến thái lấy trộm nhiều quần lót trên các cây phơi đồ giấu vào áo khoác rồi nhanh chóng rời đi.

Clip: Nam thanh niên biến thái đột nhập khu trọ nữ sinh trộm sạch quần lót - Ảnh 1
Tên biến thái trộm nhiều quần lót phụ nữ trong khu trọ - Ảnh cắt từ clip

Được biết, sự việc xảy ra tại khu nhà trọ trên đường số 9, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (TP.HCM). Trước đây, khu nhà trọ này từng xảy ra điều tương tự khiến mọi người nghi ngờ lẫn nhau. Chỉ đến khi lắp camera theo dõi, tất cả mới ngã ngửa trước nam thanh niên có sở thích bệnh hoạn này.

Clip: Nam thanh niên biến thái đột nhập khu trọ nữ sinh trộm sạch quần lót - Ảnh 2
Gã biến thái ra vào khu trọ hết sức thản nhiên - Ảnh cắt từ clip

Theo quan sát, kẻ biến thái rất tự tin ra vào khu trọ, thậm chí đóng cửa một cách thản nhiên sau khi lấy trộm. Nhiều cư dân mạng cho rằng hắn đã ra vào nơi đây nhiều lần, thậm chí có thể quen thân với một người trong khu trọ này.

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận bức xúc trước hành động của tên biến thái. "Dưới Thủ Đức nhiều khu trọ và khu công nghiệp nên tình hình rất phức tạp. Các bạn nữ hãy cẩn thận đề phòng", "Những kẻ có sở thích bệnh hoạn này cần phải bỏ tù để răn đe", "Hắn vào khu trọ cực thản nhiên nên mình nghĩ tên này đã vào đây nhiều lần rồi, nếu bắt tận tay phải đánh cho một trận nhớ đời mới được",...

Facebooker Lan Hương kể về kỷ niệm nhớ đời khi ở trọ của mình: "Hồi học đại học mình cũng ở Thủ Đức. Lần đó có tên biến thái nhìn trộm con gái tắm, không ngờ bạn nữ hét lên làm các bạn nam khác ùa ra bắt được. Gã bệnh hoạn bị đánh một trận nhớ đời khiến ai cũng hả dạ".

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