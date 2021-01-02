Clip chồng bắt quả tang vợ ngoại tình trong nghĩa trang, 'gian phu' phân trần gây sốc khiến dân tình bức xúc

Xã hội 02/01/2021 18:11

"Bọn anh chỉ đứng thôi. Bọn anh không nằm", người đàn ông được cho là nhân tình vừa quỳ gối vừa phân trần. Hiện đoạn clip chồng bắt quả tang vợ ngoại tình vẫn đang được dân mạng chia sẻ và bình luận rôm rả.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh chồng bắt quả tang vợ ngoại tình thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo hình ảnh trong clip, đôi nam nữ bị cho là có quan hệ bất chính phải quỳ gối trên sàn để kể lại sự việc. 

Người chồng liên tục hỏi gã đàn ông có quan hệ với vợ mình ở nghĩa trang hay không. Ban đầu, gã này nhất định không chịu thừa nhận, thậm chí còn thề thốt nếu nói dối sẽ bị cắt lưỡi. Tuy nhiên, khi người chồng lao vào đánh chửi vợ không thương tiếc, cả cô vợ lẫn gã đàn ông đang quỳ thừa nhận đã quan hệ với nhau ở nghĩa trang. Sự việc được cho là xảy ra ở Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội.

Clip chồng bắt quả tang vợ ngoại tình trong nghĩa trang, 'gian phu' phân trần gây sốc khiến dân tình bức xúc - Ảnh 1
Đôi nam nữ bị cho là có quan hệ bất chính phải quỳ gối van xin - Ảnh cắt từ clip

"- Sự việc của anh và cô H. (người vợ), anh đã kể lại hết với chú rồi mà. Cô H. sang bên nhà chú P. làm thì anh sang đấy chơi. Anh không hề làm chuyện gì bất chính với vợ em. Anh cũng không vào nhà nghỉ cùng cô ấy.

- Anh giải thích cho em về cái tin nhắn hẹn gặp ở nghĩa trang Tân Độ.

- Đúng rồi, anh có hẹn gặp cô H. gặp 15 phút ở dưới đường nghĩa trang Tân Độ. Cô H. có đội mũ đội khẩu trang và anh không hề làm gì. Anh nói sai, anh sẽ bị cắt lưỡi. Có cô H. làm chứng đây.

- Tao hỏi chúng mày, chúng mày hẹn ở nghĩa trang xong có ngủ với nhau không? Mày trả lời dứt điểm cho tao.

- Bọn anh có gặp nhau 15 phút và tình dục của anh không có gì cả. H. ơi! Em nói giúp anh đi. Anh cúi đầu xin mà. Em hãy tha cho anh một lần.

- Bọn anh chỉ đứng thôi. Bọn anh không nằm. Anh nhận đủ rồi, chứ không nói sai điều gì cả. Bọn anh chỉ đứng với nhau và có sự việc đó xảy ra".

Clip chồng bắt quả tang vợ ngoại tình trong nghĩa trang, 'gian phu' phân trần gây sốc khiến dân tình bức xúc - Ảnh 2
Cả hai thừa nhận đã quan hệ với nhau ở nghĩa trang - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận trái chiều: "Đáng đời lắm, ai bảo làm chuyện xấu mặt làm chi"; "Bị đưa lên mạng thế này có nhục nhã không cơ chứ!"; "Quá thiếu suy nghĩ, trước khi phạm sai lầm không nghĩ đến gia đình, con cái hả?"; "Dù sao cũng là chuyện riêng, nên đóng cửa bảo nhau thì hơn"; "Bôi nhọ vợ thế này thì bản thân cũng đâu có vẻ vang gì"; "Cẩn thận mắc tội làm nhục người khác đó"...

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