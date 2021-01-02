Thấy con gái gởi con mới sinh cho mình giữ, người phụ nữ 60 tuổi bế vào phòng ngủ rồi dùng dao sát hại cháu ngoại.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự bà Neàng Nhây (SN 1960, ngụ xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên) để điều tra hành vi sát hại cháu ngoại.

Theo thông tin trên Người Lao Động, chiều 26/12/2020, gia đình bà Nhây tổ chức một buổi lễ theo phong tục của người Khmer. Lúc này, con gái nhờ bà giữ cháu ngoại là Q. (SN 2020). Thế nhưng, bà Nhây bế Q. vào phòng ngủ rồi lấy dao sát hại cháu ngoại khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, bà Nhây cầm dao định tự tử. Người xung quanh phát hiện đã can ngăn và trình báo vụ việc đến Công an xã Vĩnh Trung.

Sát hại cháu ngoại rồi tự tử nhưng không thành - Ảnh: Người Lao Động

Theo chính quyền địa phương, bà Nhây có tiền sử bệnh tâm thần, đã được đưa đi điều trị hơn 10 năm nay. Đến tháng 9/2020, gia đình cho bà Nhây dùng thuốc tại nhà theo đơn của bác sĩ. Hiện người bà đã bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giết người.

Người phụ nữ 57 tuổi bị sát hại, thi thể không nguyên vẹn: Nghi phạm là con trai ruột Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra nghi án con trai sát hại mẹ dã man. Tại hiện trường, người dân phát hiện thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-giang-con-gai-nho-giu-chau-me-be-chau-ngoai-vao-phong-ngu-roi-ra-tay-sat-hai-392025.html