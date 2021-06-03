Chuyện 'trong kẹt' về bà Phương Hằng: Từng mang 800 triệu, bay gấp sang Singapore trong đêm để cứu một cháu bé não úng thủy

Xã hội 03/06/2021 15:09

Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và bà Nguyễn Phương Hằng là những người làm từ thiện có tiếng trong giới kinh doanh. Mới đây, một câu chuyện đẹp được dân mạng chia sẻ về bà Phương Hằng đã khiến không ít người cảm động. Trong buổi livestream ngày 2/6, bà Hằng cũng đã lên tiếng xác nhận việc này.

Những ngày gần đây, những lùm xùm bủa vây bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng 'lò vôi") ngày một nhiều từ chuyện "khẩu chiến" với giới nghệ sĩ đến vụ kiện 1000 tỷ đồng đã khiến dư luận không ít hoang mang.

Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận đó chính là những thành tích từ thiện mà vợ chồng bà đã và đang làm cho cộng đồng là rất lớn. Ngoài những lần quyên góp công khai, bà Hằng thường giúp những trẻ bệnh tật một cách kín tiếng nhất có thể. 

Một câu chuyện đẹp được lan truyền trên mạng xã hội mà mới ngày 2/6 đây thôi, trong buổi livestream, chính bà Hằng cũng đã lên tiếng xác nhận. Theo đó, vài năm trước, vào nửa đêm, khi hay tin một cháu bé bị não úng thủy, không thể phẫu thuật được bên Singapore vì số tiền viện phí quá cao lên đến 36.000 USD (hơn 800 triệu đồng) mà đó chỉ là tiền cho ca mổ, bà Hằng đã không do dự mà mua vé bay sang Singapore trong đêm để mang tiền đi giúp đỡ. Cuối cùng, cháu bé được "tái sinh" trong niềm hạnh phúc của tất cả mọi người. 

nguyen phuong hang 1
Bà Phương Hằng đã mang tiền cứu cháu bé năm đó - Ảnh: Internet
nguyen phuong hang 2
Bà Hằng và cháu bé - Ảnh: Internet

Trong những bức ảnh lan truyền trên mạng, người ta không hề thấy một bà chủ Đại Nam mang kim cương đầy người, hay một quý bà lớn tiếng "chửi bới" như trong các buổi livestream mà thay vào đó là người phụ nữ giản dị, gần gũi, sẵn sàng giúp người khác trong lúc khó khăn, hoạn nạn. 

nguyen phuong hang 2
Hình ảnh bình dị hiếm thấy cùa bà Hằng - Ảnh: Internet

Được biết, Quỹ mổ tim “Hằng Hữu” do công ty bà Hằng thành lập đã hoạt động hơn 7 năm, chuyên cứu giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh và não úng thủy. Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" đã ký kết thỏa thuận tài trợ điều trị bệnh tim bẩm sinh và não úng thủy cho trẻ em nghèo đến phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) và Bệnh viện Chợ Rẫy. 

nguyen phuong hang 4
Cháu bé đã được cứu hiện tại có cuộc sống khỏe mạnh - Ảnh: Internet

Theo đó, Quỹ từ thiện Hằng Hữu sẽ tài trợ toàn bộ chi phí (ngoài khả năng chi trả của BHYT) để Bệnh viện thực hiện việc điều trị bệnh tim bẩm sinh, não úng thủy cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khi nhập viện thực hiện các ca phẫu thuật, điều trị liên quan. Ngoài ra, Quỹ này còn trao tặng nhiều trang thiết bị phục vụ quá trình điều trị cho bệnh nhân nhi tại BV Đà Nẵng.

Luôn miệng nói muốn 'làm từ thiện', bà Nguyễn Phương Hằng đã làm được gì?

Luôn miệng nói muốn 'làm từ thiện', bà Nguyễn Phương Hằng đã làm được gì?

Cộng tác với Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM), trong suốt 2 năm, gần 100 trái tim, khối óc "mắc lỗi" đã được "tái sinh" nhờ quỹ từ thiện của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Xem thêm
Từ khóa:   Dũng lò vôi bà Nguyễn Phương Hằng từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 57 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 17 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1