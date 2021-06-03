Chuyện 'trong kẹt' về bà Phương Hằng: Từng mang 800 triệu, bay gấp sang Singapore trong đêm để cứu một cháu bé não úng thủy

Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và bà Nguyễn Phương Hằng là những người làm từ thiện có tiếng trong giới kinh doanh. Mới đây, một câu chuyện đẹp được dân mạng chia sẻ về bà Phương Hằng đã khiến không ít người cảm động. Trong buổi livestream ngày 2/6, bà Hằng cũng đã lên tiếng xác nhận việc này.

Những ngày gần đây, những lùm xùm bủa vây bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng 'lò vôi") ngày một nhiều từ chuyện "khẩu chiến" với giới nghệ sĩ đến vụ kiện 1000 tỷ đồng đã khiến dư luận không ít hoang mang. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận đó chính là những thành tích từ thiện mà vợ chồng bà đã và đang làm cho cộng đồng là rất lớn. Ngoài những lần quyên góp công khai, bà Hằng thường giúp những trẻ bệnh tật một cách kín tiếng nhất có thể.

Một câu chuyện đẹp được lan truyền trên mạng xã hội mà mới ngày 2/6 đây thôi, trong buổi livestream, chính bà Hằng cũng đã lên tiếng xác nhận. Theo đó, vài năm trước, vào nửa đêm, khi hay tin một cháu bé bị não úng thủy, không thể phẫu thuật được bên Singapore vì số tiền viện phí quá cao lên đến 36.000 USD (hơn 800 triệu đồng) mà đó chỉ là tiền cho ca mổ, bà Hằng đã không do dự mà mua vé bay sang Singapore trong đêm để mang tiền đi giúp đỡ. Cuối cùng, cháu bé được "tái sinh" trong niềm hạnh phúc của tất cả mọi người. Bà Phương Hằng đã mang tiền cứu cháu bé năm đó - Ảnh: Internet Bà Hằng và cháu bé - Ảnh: Internet Trong những bức ảnh lan truyền trên mạng, người ta không hề thấy một bà chủ Đại Nam mang kim cương đầy người, hay một quý bà lớn tiếng "chửi bới" như trong các buổi livestream mà thay vào đó là người phụ nữ giản dị, gần gũi, sẵn sàng giúp người khác trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Hình ảnh bình dị hiếm thấy cùa bà Hằng - Ảnh: Internet Được biết, Quỹ mổ tim “Hằng Hữu” do công ty bà Hằng thành lập đã hoạt động hơn 7 năm, chuyên cứu giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh và não úng thủy. Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" đã ký kết thỏa thuận tài trợ điều trị bệnh tim bẩm sinh và não úng thủy cho trẻ em nghèo đến phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) và Bệnh viện Chợ Rẫy. Cháu bé đã được cứu hiện tại có cuộc sống khỏe mạnh - Ảnh: Internet Theo đó, Quỹ từ thiện Hằng Hữu sẽ tài trợ toàn bộ chi phí (ngoài khả năng chi trả của BHYT) để Bệnh viện thực hiện việc điều trị bệnh tim bẩm sinh, não úng thủy cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khi nhập viện thực hiện các ca phẫu thuật, điều trị liên quan. Ngoài ra, Quỹ này còn trao tặng nhiều trang thiết bị phục vụ quá trình điều trị cho bệnh nhân nhi tại BV Đà Nẵng.

Luôn miệng nói muốn 'làm từ thiện', bà Nguyễn Phương Hằng đã làm được gì? Cộng tác với Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM), trong suốt 2 năm, gần 100 trái tim, khối óc "mắc lỗi" đã được "tái sinh" nhờ quỹ từ thiện của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-trong-ket-ve-ba-phuong-hang-tung-mang-800-trieu-bay-gap-sang-singapore-trong-dem-de-cuu-mot-chau-be-nao-ung-thuy-407548.html