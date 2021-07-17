Chuyện ngược đời: Con nợ đăng đàn tố chủ nợ đòi tiền 'dai như đỉa', 'tiền không phải lá mít có sẵn để đòi' và cái kết 'ăn trọn' gạch đá từ CĐM

Vì bạn thân liên tục nhắn tin đòi nợ, cô gái bực tức đăng đàn bóc phốt bạn đòi nợ quá "dai". Tưởng được nhận cảm thông từ cộng đồng thế nhưng lại "ăn trọn" chỉ trích và phẫn nộ vì bản thân đã sai tè le còn mang đi khoe khắp xóm.

Trong cuộc sống thỉnh thoảng lại có những tình huống trớ trêu đến mức bạn không nghĩ nó có thể xảy ra. Mới đây, trên mạng xã hội, một tài khoản Facebook có tên T.N.H đã đăng tải một bài bóc phốt bạn thân liên quan đến chuyện tiền bạc. Đáng nói, trước giờ chỉ thấy chủ nợ đăng đàn bóc phốt con nợ thế nhưng trong trường hợp này, cô gái lại phản công "tố" ngược bạn thân đòi nợ quá "dai". Bài bóc phốt của H. nhận về nhiều sự chú ý và chỉ trích ngược - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, theo lời H. kể, vào tháng 3/2021, cô có mượn người bạn thân H.A số tiền 2,8 triệu đồng và không tính lãi. Đồng thời, H. cũng hứa nghỉ hè sẽ đi làm thêm rồi dành dụm trả lại cho cô bạn. Thế nhưng, do tình hình dịch bệnh, H. không thể đi làm thêm được nên đã hẹn H.A sẽ trả trước 1 triệu đồng vào tháng 7/2021. Số tiền còn lại sẽ được thanh toán đủ vào năm học.

Tuy nhiên, đời không như là mơ, đến gần cuối tháng 7/2021, H. vẫn chưa có tiền nên hẹn lại sang tháng sau sẽ trả. Lúc này, người bạn H.A không đồng ý gia hạn thêm và đòi H. phải đưa trước 500 nghìn đồng thay vì lời hứa sẽ trả 1 triệu đồng trước đó. Thấy H.A liên tục nhắn tin đòi tiền nên H. đã không ngần ngại đăng đàn bóc phốt "ngược" bạn thân: "Bạn cứ nói cuối tháng này em phải trả bạn trước 500 ngàn, em có nói là chưa có tiền nhưng bạn cứ nhắn tin đòi em cứ làm phiền em. Tiền chứ đâu phải lá mít có sẵn để bạn đòi? Bạn bè mà có 2,8 triệu đồng không cho được thì không phải bạn tao".

Đoạn tin nhắn giữa 2 người được H. công khai trong bài viết bốc phốt - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi bài viết đăng tải, dân tình ào ạt thả phẫn nộ và bình luận chỉ trích gay gắt. Nhiều người còn tỏ ra không hiểu nỗi cô gái này đã suy nghĩ gì mà mạnh dạn bốc phốt chủ nợ trong khi mình là người sai "tè le". Nhận về nhiều bình luận chỉ trích từ cộng đồng mạng, H. đã nhanh chóng lên tiếng giải thích vì bị liên tục đòi nợ nên có chút bực tức, vì vậy đã nói năng thiếu kiểm soát và không nghĩ đến hậu quả. Bên cạnh đó, H. cũng đăng tải đoạn tin nhắn đã xin lỗi H.A và hứa sẽ hoàn trả đủ số tiền đã vay trước đó trong nhóm chat ở hội bạn thân. Mặc dù, H. đã có hành động sửa sai thế nhưng hội nhóm vẫn bức xúc và đòi tẩy chay H. sau vụ bốc phốt này. H năn nỉ bạn của mình bỏ qua cho hành động dại dột của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Tiết lộ mới vụ giết chủ nợ, đào xác lên đốt phi tang: Người dân phát hiện ụ đất bất thường, sởn da gà khi hung thủ bình thản đến lạ Những ngày gần đây, người dân vẫn không ngừng bàn tán về vụ việc chủ nợ D.C.C. (SN 1974, trú thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) bị sát hại, đốt xác phi tang khi đi đòi nợ. Đáng chú ý khi nhiều tình tiết trong vụ án đã được công bố.

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