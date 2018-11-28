Chứng kiến cảnh vợ tát chồng 20 cái giữa phố, cánh mày râu than thở: ‘Thân trai 12 bến nước, biết bến nào đục bến nào trong’

Xã hội 28/11/2018 10:05

Không rõ vì nguyên nhân gì, người vợ tát chồng liên tục 20 cái ngay trước mặt con nhỏ trên đường. Đoạn clip sau khi được đăng tải thu hút không ít sự chú ý từ cộng đồng mạng, đặc biệt là cánh mày râu.

Tối 27/11, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một cặp vợ chồng đứng cãi nhau giữa đường khiến nhiều người tò mò.

Người vợ trong đoạn clip liên tục tát vào mặt chồng mình trong khi đứa con nhỏ đứng kế bên. Vừa tát, người vợ này vừa đếm và quát: “Ngẩng cái mặt lên”. Khi tát đủ 20 cái, chị mới dừng tay và nói: “Nhớ lấy ngày hôm nay”.

Sự việc được một người đi đường quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Theo chủ nhân đoạn clip, sự việc trên xảy ra tại đài phun nước Hàm cá mập (Hà Nội).

Chứng kiến cảnh vợ tát chồng 20 cái giữa phố, cánh mày râu than thở: ‘Thân trai 12 bến nước, biết bến nào đục bến nào trong’ - Ảnh 1
Người vợ tát chồng 20 cái ngay trước mặt con - Ảnh cắt từ clip

Chỉ sau vài giờ được đăng tải, đoạn clip trên đã gây ra một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người hài hước cho rằng làm đàn ông thật khổ vì “12 bến nước biết bến nào đục trong”, nếu chọn sai vợ thì khổ cả đời.

Tuy nhiên, số khác lại gay gắt lên án hành động của người vợ vì cho rằng vợ chồng nếu có tranh cãi thì nên đóng cửa bảo nhau chứ không nên đánh nhau ngoài đường, trước mặt con nhỏ.

Chứng kiến cảnh vợ tát chồng 20 cái giữa phố, cánh mày râu than thở: ‘Thân trai 12 bến nước, biết bến nào đục bến nào trong’ - Ảnh 2
Sau khi tát xong, hai người lên xe về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra - Ảnh cắt từ clip

“Dù thế nào cũng phải về nhà đã, có gì nói sau. Xấu chàng hổ ai?”, A.M bình luận.

“Làm gì có lỗi thì mới chịu để vợ tát giữa đường như thế. Chứ mà không làm gì sai thì ông chồng đã giã lại sấp mặt rồi”, N.V phân tích.

“Con trai 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Sau này anh em phải chọn vợ cho kỹ càng, không lại bị ăn tát giống anh này thì khổ. Lấy được vợ cũng phải ngoan để khỏi chịu đòn”, B.A than thở.

Mặc dù đã nhiều giờ trôi qua nhưng đoạn clip trên vẫn được cộng đồng mạng không ngừng chia sẻ và bình luận.

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