Chủ tịch xã Diên Hồng 'ưu ái' tiêm 2 liều vắc-xin cho vợ và con trai giải trình về vụ việc như thế nào?

Khi biết vợ và con trai Chủ tịch xã dù chỉ làm nghề buôn bán tự do, không thuộc đối tượng ưu tiên mà vẫn được tiêm trước khiến người dân bức xúc.

Liên quan đến vụ chủ tịch xã xin tiêm 2 liều vắc xin cho vợ và con trai, trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Xuân Sánh – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện đã xuống làm việc với ông Nguyễn Hồng T. - Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng ngay sau khi nhận được phản ánh. Ông Sánh cho biết:

“Nội dung báo phản ánh vợ và con trai Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng không thuộc diện ưu tiên tiêm vắc xin nhưng tiêm trước lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch là đúng sự thật. Chúng tôi đã nhắc nhở, rút kinh nghiệm toàn huyện, cũng như các tổ tiêm. Bản thân ông Trung đã xin nhận khuyết điểm về chuyện này”.

UBND xã Diễn Hồng, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, ngày 22/8, UBND huyện Diễn Châu đã có công văn số 1977/UBND-YT phân bổ 522 liều vắc xin cho đơn vị. Theo kế hoạch, huyện sẽ tổ chức tiêm tại 2 địa điểm trong đó có Trung tâm văn hoá xã Diễn Hồng bố trí 268 liều cho 32 đơn vị (UBND xã Diễn Hồng cũng được phân bổ 6 liều tiêm theo danh sách do UBND xã đã lập).

Tuy nhiên, về 6 mũi tiêm được phân bổ tại xã Diễn Hồng, vào cuối buổi chiều, có 2 trường hợp trong danh sách bị chống chỉ định, phải tạm hoãn tiêm. Vì vậy, ông Nguyễn Hồng Tr. có mặt tại điểm tiêm đã đề xuất với bộ phận phụ trách tiêm cho vợ và con trai mình.

Giải trình về việc này, Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng cho biết là trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã nên phải làm việc với nhiều trường hợp có yếu tố liên quan dịch tễ COVID-19, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên gia đình rất lo lắng. Bên cạnh đó, trong nhà có con dâu là F1 đang cách ly và còn có 2 cháu nhỏ nên muốn xin tiêm 2 mũi đó cho vợ và con trai để gia đình an tâm.

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