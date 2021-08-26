Chủ tịch xã Diên Hồng 'ưu ái' tiêm 2 liều vắc-xin cho vợ và con trai giải trình về vụ việc như thế nào?

Xã hội 26/08/2021 13:58

Khi biết vợ và con trai Chủ tịch xã dù chỉ làm nghề buôn bán tự do, không thuộc đối tượng ưu tiên mà vẫn được tiêm trước khiến người dân bức xúc.

Liên quan đến vụ chủ tịch xã xin tiêm 2 liều vắc xin cho vợ và con trai, trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Xuân Sánh – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện đã xuống làm việc với ông Nguyễn Hồng T. - Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng ngay sau khi nhận được phản ánh. Ông Sánh cho biết:

“Nội dung báo phản ánh vợ và con trai Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng không thuộc diện ưu tiên tiêm vắc xin nhưng tiêm trước lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch là đúng sự thật. Chúng tôi đã nhắc nhở, rút kinh nghiệm toàn huyện, cũng như các tổ tiêm. Bản thân ông Trung đã xin nhận khuyết điểm về chuyện này”.

vac-xin
UBND xã Diễn Hồng, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, ngày 22/8, UBND huyện Diễn Châu đã có công văn số 1977/UBND-YT phân bổ 522 liều vắc xin cho đơn vị. Theo kế hoạch, huyện sẽ tổ chức tiêm tại 2 địa điểm trong đó có Trung tâm văn hoá xã Diễn Hồng bố trí 268 liều cho 32 đơn vị (UBND xã Diễn Hồng cũng được phân bổ 6 liều tiêm theo danh sách do UBND xã đã lập).

Tuy nhiên, về 6 mũi tiêm được phân bổ tại xã Diễn Hồng, vào cuối buổi chiều, có 2 trường hợp trong danh sách bị chống chỉ định, phải tạm hoãn tiêm. Vì vậy, ông Nguyễn Hồng Tr. có mặt tại điểm tiêm đã đề xuất với bộ phận phụ trách tiêm cho vợ và con trai mình.

Giải trình về việc này, Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng cho biết là trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã nên phải làm việc với nhiều trường hợp có yếu tố liên quan dịch tễ COVID-19, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên gia đình rất lo lắng. Bên cạnh đó, trong nhà có con dâu là F1 đang cách ly và còn có 2 cháu nhỏ nên muốn xin tiêm 2 mũi đó cho vợ và con trai để gia đình an tâm.

Vụ đóng 1 triệu để tiêm vaccine 'siêu tốc' ở Hà Nội: Đình chỉ 1 nữ cán bộ

Vụ đóng 1 triệu để tiêm vaccine 'siêu tốc' ở Hà Nội: Đình chỉ 1 nữ cán bộ

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến đã ký quyết định đình chỉ công tác đối với bà Nông Thị Cơ (sinh năm 1993), hiện đang là công chức văn phòng - thống kê, UBND phường Vĩnh Phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   ưu ái tiêm vaccine cho vợ và con chủ tịch xã chủ tịch xã ưu ái tiêm vaccine cho vợ và con

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 6 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số