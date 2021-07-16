Chủ nhà khiếp vía kể khoảnh khắc rắn dài 2m điên cuồng bò vào nhà có em bé: 'Lần thứ 3 bị rắn bò vào nhà'

Cư dân mạng gần đây liên tục chia sẻ nhiều đoạn clip người dân phát hiện rắn độc bò vào nhà. Một trong số đó là hình ảnh một con rắn dài gần 2 mét bò vào nhà dân ở TP Sóc Trăng, suýt tấn công một em bé đang ngồi chơi trong sân khiến người xem không khỏi khiếp vía. Theo clip, khi một cháu bé đang ngồi chơi đồ chơi ở khoảng sân nhà thì bỗng nhiên ông nội cháu bé phát hiện 1 con rắn lớn đang bò tới. Rất nhanh chóng, bố cháu gần đó đã chạy ra bế cháu vào nhà. Mọi người vừa kịp vào nhà đóng cửa thì con rắn lao nhanh tới tận cửa. Sau vài lần đâm vào cửa kính thì con rắn (được cho là rắn hổ ngựa) mới bò đi.

Cụ ông phát hiện con rắn lớn đang bò vào nhà và nhanh chóng hô hoán - Ảnh: Cắt từ clip

Chị Trần Ngọc - chủ nhân đoạn clip rắn vào nhà chia sẻ trên Pháp luật Việt Nam, nhà chị ở ngay giữa thành phố Sóc Trăng chứ không phải ở vùng nông thôn. Cạnh nhà có lô đất trống nên có thể con rắn từ đó bò vào, đây là lần thứ ba nhà chị bị rắn tới thăm. Lần này con rắn hổ ngựa leo qua tường bao rơi xuống sân, có lẽ nó bị giật mình hoảng sợ nên mới điên cuồng lao vào phía trong nhà. Rất may ông nội cháu bé phát hiện kịp thời nên đã gọi bố cháu bế cháu thoát khỏi sự hung hãn của con rắn dài tầm 2 mét. Cũng theo lời chị Ngọc, đây là lần thứ 3 gia đình chị bị rắn bò vào nhà.