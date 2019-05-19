Lo vợ bị người khác để ý, Huỳnh Văn Đực đã nhẫn tâm tạt axit huỷ hoại nhan sắc vợ mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) cho biết đang tạm giam nghi can Huỳnh Văn Đực (58 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Do ghen tuông, Đực mua axit cất giấu trong nhà mẹ ruột ở xã Long Phú (thị xã Long Mỹ), đợi khi có cơ hội sẽ dùng axit hủy hoại dung nhan người vợ đã ly thân để không người đàn ông nào để ý tới. Đực nghĩ làm như vậy vợ sẽ quay về chung sống với mình.



Nghi can Huỳnh Văn Đực - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngày 12/2 vừa qua, vợ Đực về nhà cha mẹ chồng để an táng cha chồng. Sau khi xong việc, người vợ không đi ngay mà xin ngủ lại. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, khi cả nhà đã ngủ say, Đực lấy axit đổ lên đầu vợ.

Người vợ bị bỏng nặng, la hét thất thanh và được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hậu quả, vợ Đực bị thương tật đến 55%. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Vào năm 2017, tại Đà Nẵng cũng xảy ra vụ việc tạt axit vì ghen tuông gây xôn xao dư luận.

Theo điều tra, Dương Văn Tuấn (sinh năm 1998, cư trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) và N.T.H.Y (sinh năm 1998) cùng làm công nhân ở Đà Nẵng có quan hệ yêu đương. Cả hai thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng.

Đến tháng 12/2017, Tuấn phát hiện bạn gái nhắn tin, hẹn hò với một người đàn ông khác nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Trưa ngày 28/12/2017, Tuấn dùng axit tạt vào mặt Y. rồi lấy dao đâm vào bụng mình tự tử. Cả hai được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống, tuy nhiên gương mặt bị hủy hoại. Kết quả xét nghiệm cho thấy Y. bị tổn thương cơ thể 21%.

Tháng 10/2018, TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Dương Văn Tuấn 7 năm 6 tháng tù vì tội Giết người, 6 tháng tù vì tội Hủy hoại tài sản.

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