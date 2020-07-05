Chồng ‘mèo mả gà đồng’ bị bồ nhí bắt ly dị lên hỏi cách ứng phó được dân mạng khuyên: ‘Bỏ vợ đi để cô ấy tìm người tốt hơn’

Chia sẻ của người chồng trên một diễn đàn: “Buồn quá mọi người ạ! Giờ mình đang rất rối, không biết nên làm gì.

Từ trước đến nay, những vụ vợ, chồng ngoại tình luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện người đàn ông ngoại tình với đồng nghiệp sau nửa năm kết hôn bị dân mạng “ném đá” không thương tiếc.

Rồi vô tình mình gặp được con bé kia, nhân viên của bên chỗ mình giao lưu, tia mắt phát dính luôn mọi người ạ.

Người chồng ngoại tình với đồng nghiệp còn lên mạng xã hội nhờ mọi người tư vấn - Ảnh: Facebook

Em ấy cũng thuộc kiểu xinh xắn, ưa nhìn, cao ráo.

Thế là trong suốt buổi giao lưu, mình cứ mon men rồi bắt chuyện, xin được cả số điện thoại và nick face.

Tối đó về mình tranh thủ triển ngay, nhắn tin hỏi han các kiểu. Bắt chuyện, hình như em ấy cũng có vẻ có cảm tình với mình nữa.

Mình không gọi là quá đẹp trai hay bảnh tỏn, nhưng cũng không đến tệ. Sáng sủa và sạch sẽ, gọn gàng.

Nói chuyện đâu được tuần thì chúng mình bắt đầu hẹn gặp, thì cũng như bao đôi khác. Mình chở ẻm đi ăn uống, lượn lờ các thứ để thăm dò ý tứ như nào. Thì thấy cũng khá ok!

Rồi thì trả nhau ai về nhà nấy, mọi người đừng bảo sao không đưa đi khách sạn nhé. Mình không phải loại người thế, vì thích nó thật sự.

Xong về nhà được tầm khoảng hai tháng cưa cẩm thì em cũng nhận lời. Do hai tháng đó mình phải đi tỉnh công tác liên tục nên không có thời gian gặp.

Sau chuyến công tác, thì mình với cô ấy gặp nhau. Do cảm xúc quá, thì chuyện gì đến cũng đến.

Nhưng điều khiến mình bàng hoàng nhất là sao cô ấy bảo biết mình có vợ rồi, và đề nghị mình chia tay vợ mọi người ạ.

Mình định sẽ là người chủ động nói, nhưng không, cô ấy đã biết và hiện tại tạo áp lực cho mình. Bắt mình phải giải quyết với vợ nếu muốn bên cô ấy.

Hầu hết mọi người đều vô cùng bức xúc trước hành vi 'mèo mả gà đồng' của anh chồng này - Ảnh minh họa: Internet

Mình rất rối và buồn, không có tinh thần làm cái gì. Vì không biết quyết định sao hết. Cứ mỗi lần về nhà gặp vợ, thấy cô ấy lo lắng, cơm nước mình thật sự không đành lòng. Do công việc mình làm ở nơi khác, nên thời gian về thăm gia đình không cố định. Rảnh lúc nào mình về lúc đó.

Chúng mình mới cưới giữa năm 2019, nhưng do hoàn cảnh vẫn chưa muốn có con.

Mình đã từng nghĩ, không lẽ đó là ý trời. Nếu như có con thì mình khó có thể bỏ lại vợ con rồi. Còn đằng này mình giải thoát cho vợ thì như thế có được không. Mọi người cho mình ý kiến, chứ mình mệt mỏi khi phải đối mặt với em ấy. Nhưng lỡ thương rồi, và nhìn chung cái gì em ấy cũng hơn vợ mình cả. Từ ngoại hình lẫn công việc và cách cư xử.

Mọi người bảo mình phải làm sao bây giờ? Cho ít ý kiến có được không?”.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Ai nấy đều bức xúc trước hành động của anh chồng. Nhiều người khuyên anh ta nên ly dị để cô vợ có thể làm lại cuộc đời, sống cuộc sống tốt hơn, thay vì sống chung với người đứng núi này trông núi nọ.

“Anh nên bỏ vợ đi, để cô ấy tìm người tốt hơn chứ sống với người như anh thì bất hạnh cả đời”, K.L bức xúc.

“Mấy năm bên nhau mà lại không bằng một giờ, lại văn với chả vở. Đàn ông mà không đủ bản lĩnh trước cám dỗ thì hỏng hẳn, đừng có cố gắng bao biện”, L.T chỉ trích.

“Không trách người thứ 3 chen chân vào cuộc tình này, chỉ trách người thứ 2 mở lối để họ vào mà thôi”, ý kiến của một người dùng mạng xã hội.

Mặc dù chưa biết thực hư ra sao nhưng câu chuyện này hiện vẫn đang gây bão trên mạng xã hội.