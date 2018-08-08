Chồng lương 20 triệu/tháng nhưng chỉ đưa vợ 2 triệu tiêu vặt, chị em 'sôi máu' sau khi biết lý do

Xã hội 08/08/2018 18:02

Câu chuyện éo le của người vợ trẻ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Sau khi kết hôn, hầu hết các cặp vợ chồng son đều muốn kinh tế thật vững vàng để chuẩn bị chào đón những thiên thần nhỏ khỏe mạnh, đáng yêu. Tuy những năm đầu hôn nhân thường rất cực nhọc và nặng gánh chuyện tiền bạc, nhưng chính vì vậy mới cần sự đồng lòng, chung sức của cả hai vợ chồng.

Trong nhiều gia đình, bài toán chi tiêu và lập kế hoạch sinh con vẫn vô cùng nan giải. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một người vợ trẻ tên N.N. xoay quanh vấn đề này khiến hội chị em xôn xao bàn tán.

Theo những gì chị N.N. chia sẻ, chồng chị có thu nhập ở mức khá, khoảng 15-20 triệu/tháng. Trái với lầm tưởng của nhiều người rằng với mức thu nhập này, vợ chồng chị N. có thể sống khá thoải mái, hoặc tiết kiệm để lo cho con sau này thì chị N. lại có nỗi khổ tâm khó nói.

Hàng tháng, chồng chị N. chỉ đưa cho vợ 3 triệu/tháng để chi tiêu trong gia đình, thậm chí có khi còn lấy lại 1 triệu. Mọi khoản thu chi đều dựa vào đồng lương của chị N. cùng số tiền kia. Còn lại, chồng chị N. đem về đưa cho mẹ chồng, khi thì biếu bà tẩm bổ, lúc lại đóng học phí cho em chồng.

Chính vì thế, chị N. rất nản lòng khi hai vợ chồng không để dư được khoản nào để tính đến chuyện sinh con đẻ cái.

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng của chị N. thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hội chị em tỏ ra vô cùng khó hiểu trước hành động của anh chồng và cho rằng việc chi tiêu như vậy là bất hợp lý.

Thấy vậy, người vợ trẻ kể thêm, vợ chồng chị vẫn phải đi ở nhà thuê. Cộng thêm việc chưa có khoản dành dụm nào nên chẳng dám nghĩ đến chuyện sinh con.

Chồng lương 20 triệu/tháng nhưng chỉ đưa vợ 2 triệu tiêu vặt, chị em 'sôi máu' sau khi biết lý do - Ảnh 1

Vợ không dám nghĩ đến chuyện sinh con vì hai vợ chồng không có khoản dư nào - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, bài đăng thu hút sự quan tâm và hàng ngàn bình luận của cộng đồng mạng.

"Chuyện gửi tiền về biếu bố mẹ là điều nên làm, nhưng cái gì cũng có mức độ thôi. Sau khi kết hôn, người chồng phải ưu tiên chăm lo cho gia đình nhỏ chứ. Lúc này, vợ cũng trở thành người thân của mình rồi chứ có phải người ngoài đâu mà chỉ biết mỗi cha mẹ ruột như thế chứ", My Nguyễn bình luận.

"Nếu bây giờ chị cũng mang tiền lương về biếu hết bố mẹ, mọi thu nhập trong nhà đều dựa vào chồng thì chồng chị có chấp nhận không? Thật quá bất công mà", Mỹ Duyên cho biết.

"Chị trao đổi thẳng thắn với chồng chị đi. Nếu đã cho thì bên nội bên ngoại như nhau, không nhất bên trọng nhất bên khinh được. Hơn nữa chi tiêu nhà cửa gì đó cũng phải là cả hai vợ chồng cùng góp vào, đối nội đối ngoại xong xuôi thì để một khoản dành dụm lo cho con cái nữa chứ. Em thấy chị cứ không nói thì chị thiệt trước tiên", Hải Duyên bày tỏ.

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Từ khóa:   mâu thuẫn vợ chồng vợ chồng và chuyện tiền bạc

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