Sau khi chồng gây tai nạn khiến 8 người tử vong ở Hải Dương, người vợ trẻ đã đến từng nhà để xin lỗi, chia sẻ nỗi đau với gia đình.
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Tối qua (22/1), Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông theo điều 260 Bộ luật Hình sự đối với vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 8 người tử vong và 7 người bị thương xảy ra vào chiều 21/1 trên quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn xã Kim Lương, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương).
Trước đó, vào chiều 21/1, sau khi gây tai nạn thảm khốc, tài xế Lương Văn Tâm (sinh năm 1991, quê ở thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến tối hôm đó, Tâm đã đến cơ quan công an trình diện. Kết quả khám nghiệm cho thấy tài xế này dương tính với ma túy đá.
Theo chia sẻ của gia đình những người bị nạn, sáng qua (22/1), một cô gái trẻ tự nhận là vợ tài xế Tâm đến từng nhà nạn nhân thắp hương, gửi lời xin lỗi gia đình. Được biết, tài xế Tâm chỉ mới cưới vợ được hơn một tháng.
Cũng trong chiều qua, đại diện Sở Giao thông vận tải Hà Nội xác nhận đơn vị này vừa có quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải của Công ty CP Sản xuất và thương mại Newpro, chủ sở hữu của chiếc xe tải có liên quan đến vụ tai nạn khiến 8 người chết ở Hải Dương.
Theo thông tin trên Trí thức trẻ, hợp đồng thương mại công ty Newpro ký với tài xế Tâm là hợp đồng giao khoán xe. Lái xe tự sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng và giao luôn định mức xăng, dầu cho lái xe. Tài xế Tâm mới làm việc ở công ty được khoảng 1 năm, hồ sơ sức khỏe được kết luận là bình thường, đủ điều kiện để điều khiển phương tiện giao thông và có bằng lái xe.