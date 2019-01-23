Tối qua (22/1), Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông theo điều 260 Bộ luật Hình sự đối với vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 8 người tử vong và 7 người bị thương xảy ra vào chiều 21/1 trên quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn xã Kim Lương, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương).

Chiếc xe tải gây tai nạn khiến 8 người tử vong, nhiều người bị thương - Ảnh: Internet

Trước đó, vào chiều 21/1, sau khi gây tai nạn thảm khốc, tài xế Lương Văn Tâm (sinh năm 1991, quê ở thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến tối hôm đó, Tâm đã đến cơ quan công an trình diện. Kết quả khám nghiệm cho thấy tài xế này dương tính với ma túy đá.