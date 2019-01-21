Tai nạn kinh hoàng ở Hải Dương: Xe tải đâm đoàn người đi viếng nghĩa trang, 8 người tử vong

Xã hội 21/01/2019 15:35

Trên đường đi viếng nghĩa trang liệt sĩ tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đoàn người bị xe tải đâm trúng khiến 8 người tử vong, nhiều người bị thương.

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Ngọc Uông, Chủ tịch UBND xã Kim Lương cho biết vào đầu giờ chiều nay (21/1), một đoàn cán bộ xã ra viếng nghĩa trang liệt sĩ xã Kim Lương.

Tai nạn kinh hoàng ở Hải Dương: Xe tải đâm đoàn người đi viếng nghĩa trang, 8 người tử vong - Ảnh 1
Tai nạn kinh hoàng ở Hải Dương: Xe tải đâm đoàn người đi viếng nghĩa trang, 8 người tử vong - Ảnh 2
Tai nạn kinh hoàng ở Hải Dương: Xe tải đâm đoàn người đi viếng nghĩa trang, 8 người tử vong - Ảnh 3
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Khi đoàn đang đi trên QL5 đoạn cầu vượt Lương Xá, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương thì bị xe tải loại 2,5 tấn đâm trúng. Vụ tai nạn khiến ít nhất 8 người tử vong, nhiều người nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về vụ việc.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn kinh hoàng tai nạn thương tâm

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