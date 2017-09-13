Chồng khóc nức nở khi nhìn thấy vợ và đứa con chưa chào đời tử nạn dưới gầm container

Xã hội 13/09/2017 15:57

Hay tin vợ gặp tai nạn, người chồng vội chạy đến nơi và khóc ngất khi nhìn thấy thi thể vợ nằm dưới bánh xe container.

Theo thông tin được đăng tải trên Thời đại, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 13/9 trên đường Nguyễn Trường Tộ (phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Chồng khóc nức nở khi nhìn thấy vợ và đứa con chưa chào đời tử nạn dưới gầm container - Ảnh 1
Thai phụ chết thảm dưới gầm container - Ảnh: Thời đại

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu H. (29 tuổi, trú tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Sáng nay, khi chị H. điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 37L1 – 429… đi đến đoạn đường gần chợ Đông Vĩnh thì bị một chiếc container lưu thông cùng chiều tông phải khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị cuốn vào gầm xe tử vong. Được biết, chị H. đã có một đứa con 5 tuổi, hiện đang mang thai đứa con thứ hai. Tai nạn xảy ra khi chị đang trên đường đi làm.

Chồng khóc nức nở khi nhìn thấy vợ và đứa con chưa chào đời tử nạn dưới gầm container - Ảnh 2
Chồng òa khóc nức nở khi nhìn thấy thi thể vợ dưới gầm container - Ảnh: Thời đại

Nhận được tin báo, chồng chị H. đã đến hiện trường ngay lập tức. Chứng kiến cảnh vợ và đứa con chưa chào đời tử vong dưới gầm xe tải, người chồng bật khóc nức nở.

Vì vụ tai nạn xảy ra tại khu vực chợ nên có rất nhiều người dân đến xem khiến giao thông bị ách tắc. Nhận được thông tin sự việc, CSGT thành phố Vinh ngay lập tức có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

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