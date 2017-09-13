Hay tin vợ gặp tai nạn, người chồng vội chạy đến nơi và khóc ngất khi nhìn thấy thi thể vợ nằm dưới bánh xe container.

Theo thông tin được đăng tải trên Thời đại, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 13/9 trên đường Nguyễn Trường Tộ (phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu H. (29 tuổi, trú tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Sáng nay, khi chị H. điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 37L1 – 429… đi đến đoạn đường gần chợ Đông Vĩnh thì bị một chiếc container lưu thông cùng chiều tông phải khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị cuốn vào gầm xe tử vong. Được biết, chị H. đã có một đứa con 5 tuổi, hiện đang mang thai đứa con thứ hai. Tai nạn xảy ra khi chị đang trên đường đi làm.

Nhận được tin báo, chồng chị H. đã đến hiện trường ngay lập tức. Chứng kiến cảnh vợ và đứa con chưa chào đời tử vong dưới gầm xe tải, người chồng bật khóc nức nở.

Vì vụ tai nạn xảy ra tại khu vực chợ nên có rất nhiều người dân đến xem khiến giao thông bị ách tắc. Nhận được thông tin sự việc, CSGT thành phố Vinh ngay lập tức có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Vụ bắt quả tang xe chở thực phẩm có dòi vào trường tiểu học: Tổ chức họp phụ huynh toàn trường Để làm rõ những thông tin liên quan đến vụ việc phụ huynh học sinh bắt quả tang xe chở thực phẩm bẩn vào trường, chiều nay 13/9, lãnh đạo trường Tiểu học Lý Nhân tổ chức họp phụ huynh toàn trường.

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