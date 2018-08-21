Chàng trai thản nhiên hôn môi và ngực bạn gái trên xe buýt như chỗ không người

Xã hội 21/08/2018 11:42

Hình ảnh cặp đôi vô tư hôn nhau trên xe buýt bị người đi đường quay lại đăng lên mạng xã hội.

Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng chuyền tay nhau đoạn clip ngắn chưa đầy 15 giây ghi lại cảnh một đôi nam nữ vô tư thể hiện tình cảm trên chiếc xe buýt mang BKS Hà Nội đang chạy trên đoạn đường có nhiều phương tiện đang lưu thông.

Đáng nói, chàng trai trong đoạn clip chẳng những thoải mái hôn môi bạn gái mà còn cúi xuống hôn ngực bất chấp việc cả hai đang ở nơi công cộng. Hình ảnh vô tư thái quá của cặp đôi đã bị một người đi đường quay lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Chàng trai thản nhiên hôn môi và ngực bạn gái trên xe buýt như chỗ không người - Ảnh 1

Hình ảnh cặp đôi vô tư hôn nhau trên xe buýt khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, chiếc xe buýt tại thời điểm diễn ra vụ việc khá vắng vẻ, các ghế bên cạnh hầu như không có ai ngồi. Có thể đây chính là lí do khiến cặp đôi thản nhiên thân mật như vậy.

Chàng trai thản nhiên hôn môi và ngực bạn gái trên xe buýt như chỗ không người - Ảnh 2

Chàng trai còn vô tư hôn ngực bạn gái bất chấp ánh nhìn của người xung quanh - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra bức xúc trước hành vi yêu đương bất chấp mọi ánh nhìn của một bộ phận giới trẻ.

"Dạo này thịnh mốt yêu nhau nơi công cộng à? Hết rạp phim, quán trà sữa nay còn cả trên xe buýt. Hôn nhau không xấu, nhưng các bạn không nên làm điều đó ở nơi công cộng khiến người xung quanh ái ngại, khó chịu. Việc bị phát tán trên mạng xã hội thế này cũng đâu hay ho gì", H.K. chia sẻ.

"Mình thấy ôm, hôn, nắm tay ở nơi công cộng cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng hành động hôn ngực bạn gái thực sự rất phản cảm mà. Còn bạn nữ sao không ý tứ gì hết, bó tay luôn", U.T cho biết.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip ghi lại hành vi riêng tư 'thái quá' của giới trẻ tại nhiều điểm công cộng khiến dư luận "nóng mắt". Gần nhất là vào đầu tháng 8, một cặp đôi học sinh đã "mây mưa" ngay tại quán trà sữa ở Thái Nguyên hay đôi nam nữ "hành sự" trong rạp chiếu phim bất chấp sự phản đối của nhiều người.

Cặp đôi 'nhấp nhô' liên tục, bị nghi 'mây mưa' trên giường bệnh khiến người xem đỏ mặt

Cặp đôi 'nhấp nhô' liên tục, bị nghi 'mây mưa' trên giường bệnh khiến người xem đỏ mặt

Đoạn video clip ghi lại cảnh một cặp đôi trùm chăn kín mít, thực hiện nhiều động tác 'nhấp nhô' khiến người xem đỏ mặt bức xúc.

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