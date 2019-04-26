Một thiếu nữ 15 tuổi ở Điện Biên được phát hiện tử vong với nhiều vết thương trên đầu, cổ. Nghi phạm trong vụ án là anh trai của nạn nhân.
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Sáng nay (26/4), trao đổi với báo chí, ông Cà Văn Lả, Chủ tịch UBND xã Quài Tở (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một thiếu nữ 15 tuổi, hiện đang học lớp 9 tử vong.
Theo Người lao động, vào khoảng 12 giờ ngày 25/4, người nhà đi ăn cỗ về thì phát hiện em L.T.C (sinh năm 2004) tử vong trong nhà với nhiều vết thương trên đầu và có dấu hiệu bị siết cổ bằng khăn mặt.
Ngay lập tức, người nhà đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, cơ quan công an đã có mặt để phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Kết quả điều tra ban đầu xác định nghi can của vụ án mạng này là L.V.B (20 tuổi, anh trai ruột của nạn nhân). Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Tại địa phương, B. không có việc làm ổn định, thường xuyên đi lang thang và nghiện ma túy. Trước khi xảy ra vụ việc, thanh niên này thường đăng tải lên mạng xã hội những hình ảnh bạo lực và ăn chơi của mình.
Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc truy tìm B. để phục vụ công tác điều tra.