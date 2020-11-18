Bị bà Khuôn la mắng chuyện không lo làm ăn suốt ngày cờ bạc, Điệp sát hại cụ bà 79 tuổi rồi giấu xác trong toilet.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thị Điệp (39 tuổi, ngụ xã Anh Ninh Tây, huyện Đức Hòa) để điều tra về tội Giết người, Cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Điệp thừa nhận đã sát hại cụ bà 79 tuổi ở gần nhà để cướp tài sản. Điệp khai mượn của bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi, ngụ ấp An Hòa) 10 triệu đồng nhưng nhiều tháng không trả. Ngày 28/10 vừa qua, Điệp được người thân cho mượn tiền nên gọi bà Khuôn đến nhà để trả lãi.

Nghi phạm Huỳnh Thị Điệp sát hại cụ bà 79 tuổi - Ảnh: Zing

Bà Khuôn đến nhà Điệp mang theo 12 chỉ vàng và 30 triệu đồng. Tại đây, cụ bà 79 tuổi liên tục trách mắng Điệp không lo làm ăn, suốt ngày lao đầu vào cờ bạc.

Bực tức, Điệp dùng gậy gỗ đánh bà Khuôn tử vong. Sau đó đối tượng bỏ xác bà cụ vào hồ bơi bằng hơi rồi gói lại, bọc băng keo bên ngoài và giấu vào nhà vệ sinh.

Gây án xong, Điệp cướp tài sản của nạn nhân rồi mượn xe máy nhà hàng xóm chạy lên Tây Ninh lẩn trốn và bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ vào ngày 12/11.

Thời điểm gây án, Điệp đang mang thai đứa con thứ 3 với người đàn ông sống chung như vợ chồng. Vụ án mạng đang được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Hé lộ lời khai thai phụ sát hại cụ bà 79 tuổi ở Long An rồi giấu xác trong toilet Không có tiền trả nợ, Điệp sát hại cụ bà 79 tuổi rồi giấu xác trong toilet, sau đó cướp đi 12 chỉ vàng và 30 triệu đồng.

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