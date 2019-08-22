Chân dung gã bảo vệ dâm ô thiếu nữ trong quán cà phê chòi rồi lén quay clip

Xã hội 22/08/2019 17:24

Sau khi hứa sẽ giới thiệu việc làm, Minh chở nạn nhân đi uống nước trong quán cà phê chòi. Tại đây, gã không chỉ dâm ô bé gái mà còn lén quay clip. 

Hôm nay (22/8), trao đổi với báo chí, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Đặng Anh Minh (30 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra, xử lý về hành vi dâm ô bé gái.

Theo thông tin từ Dân Việt, Minh là nhân viên của một công ty bảo vệ tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức (TP.HCM). Vào sáng 16/8, H. (15 tuổi) cùng 3 người bạn đi đến công ty bảo vệ nơi Minh làm việc để lấy tiền lương nhưng công ty không giải quyết. Lúc này, Minh đang làm ở công ty đi ra bắt chuyện với H. và rủ cả nhóm đi uống nước. Sau đó, H. cùng Minh và một người bạn khác đi đến nhà một người quen ở quận 9 để chơi. Lúc này, Minh đề nghị giới thiệu công việc bán hàng online cho H. 

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Nam bảo vệ có hành vi dâm ô bé gái rồi dùng máy tính bảng quay clip lại - Ảnh: Internet

Sau đó, gã dùng xe máy chở H. đến một quán cà phê chòi với lý do bàn bạc chuyện công việc. Sau đó, Minh có hành vi dâm ô nạn nhân. Chưa dừng lại ở đó, Minh tiếp tục tìm cách quan hệ tình dục với H. Tuy nhiên, nạn nhân không đồng ý và chống cự. Vì bị từ chối nên Minh đã dừng hành vi và chở H. về nhà người bạn. Không chỉ dâm ô bé gái, trong quá trình thực hiện hành vi, gã còn dùng máy tính bảng quay lại. 

Sau đó, H. đã kể lại vụ việc với người bạn và được chở đến cơ quan công an trình báo. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và mời Minh đến làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Trong máy tính bảng thu giữ được, cơ quan công an phát hiện đoạn clip Minh quay lại quá trình sàm sỡ bé gáiĐược biết, Minh từng bị tuyên phạt 3 năm tù giam về tội giao cấu với trẻ em và từng có tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

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Từ khóa:   sàm sỡ bé gái

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