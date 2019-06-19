Trên đường đi nhậu về, Nguyễn Minh Tâm phát hiện cụ bà 65 tuổi ở nhà một mình nên lẻn vào nhà khống chế sát hại, hiếp dâm nạn nhân.

Hôm nay (19/6), TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Minh Tâm (SN 1992, quê Tây Ninh) về tội Giết người và Hiếp dâm.

Theo cáo trạng truy tố, tối 14/5/2018, sau khi uống rượu, Tâm về nhà thuộc ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Trên đường về gần nhà, Tâm nhìn thấy bà P. (65 tuổi) đang đóng cửa chuồng gà phía sau nhà rồi nảy sinh ý định hiếp dâm bà cụ. Tâm trèo qua hàng rào lưới lẻn vào nhà bà P.

Bị cáo Nguyễn Minh Tâm - Ảnh: PLO

Tâm dùng tay kẹp cổ kéo bà P. vào nhà vệ sinh, bóp cổ đến khi nạn nhân bất tỉnh rồi thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi thỏa mãn thú tính, Tâm mặc quần đùi thản nhiên về nhà, bỏ chiếc quần jeans ở lại.

Đến sáng hôm sau, gia đình bà P. phát hiện bà đã tử vong trong nhà vệ sinh. Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh xác định Tâm là hung thủ sát hại bà P.

Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân 65 tuổi bị đa chấn thương phần mềm, bị hiếp dâm dẫn đến màng trinh bị rách. Nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não, theo Pháp Luật TP.HCM.

Với hành vi trên, Tâm bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 6 năm tù về tội hiếp dâm, tử hình về tội giết người. Sau bản án sơ thẩm, Tâm kháng cáo kêu oan.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tâm chỉ thừa nhận tội hiếp dâm, cho rằng không có động cơ sát hại bà P.

Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy đã có đủ bằng chứng, căn cứ chứng minh Nguyễn Minh Tâm đã sát hại, hiếp dâm cụ bà 65 tuổi, cấp sơ thẩm đã tuyên án đúng người, đúng tội. Do đó, HĐXX phúc thẩm tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Minh Tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-dung-9x-sat-hai-cu-ba-65-tuoi-o-tay-ninh-lay-cai-ngan-vang-328617.html