Chạm đáy trong tháng 3, giá vàng được dự báo lên ngưỡng nào?

Xã hội 12/04/2021 08:24

Giới chuyên gia cho biết, theo phân tích kỹ thuật, giá vàng thế giới có thể đã chạm đáy vào tháng 3 và đang có dấu hiệu đi lên từ tháng 4.

 

Trong tuần 2 của tháng 4, giá vàng miếng trong nước ghi nhận xu hướng giảm, với mức giảm trung bình 170.000 đồng/lượng. Theo ghi nhận, giá vàng chốt tuần ở mức 54,8 - 55,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn. Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn ghi nhận mức tăng hơn 14 USD/ounce tuần trước và đóng cửa ở 1.744,2 USD/ounce nhờ tâm lý tích cực của nhà đầu tư. 

Ông Edward Moya - chuyên gia phân tích thị tường cấp cao của OANDA cho biết, chỉ số CPI Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến ​​có thể kích hoạt một đợt tăng lợi suất khác trong tương lai gần. Cũng theo ông, nếu giá vàng có thể vượt qua sự kiện này và giữ được vùng 1.750 USD/ounce, vàng sẽ có khả năng phục hồi lên 1.800 USD ngay tuần tới. Edward Moya cho biết, giá vàng có thể đã chạm đáy trong quý I/2021, vùng 1.700-1.730 USD/ounce là mức hỗ trợ quan trọng và vàng có thể tiến tới mốc 2.000 USD/ounce thời gian tới. 

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Edward Moya cho biết, giá vàng có thể đã chạm đáy trong quý I/2021 - Ảnh: Tradingview

 

Giám đốc của Walsh Trading - ông Sean Lusk cũng cho rằng triển vọng kỹ thuật cho thấy vàng đã đạt mức đáy kép trong 2 phiên 8/3 và 31/3. Nếu phá vỡ ngưỡng kháng cự 1.759 USD, vàng có thể tăng lên vùng 1.800 USD tuần tới.

Ngoài ra, khảo sát giá vàng tuần tới (12-17/4) của Kitco cũng cho kết quả tích cực, hầu hết chuyên gia và nhà đầu tư cá nhân đều kỳ vọng mặt hàng này tiếp tục tăng giá. Trong đó, có 9/15 chuyên gia tại Phố Wall cho rằng giá sẽ đi lên, 778/1.201 phiếu dự đoán từ các nhà đầu tư cá nhân cũng kỳ vọng giá vàng tăng. 

Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com Adam Button nhận định, thị trường vàng đang trong giai đoạn không chắc chắn. Phân tích kỹ thuật cho thấy, kim loại quý này cần một phiên đóng cửa trên vùng 1.755 USD để xác nhận mức đáy kép trong tháng 3 trước đó và hướng đến vùng 1.840 USD. Trường hợp không thành công, kim loại quý này có thể quay về mức 1.676 USD hoặc thấp hơn.

Ông Darin Newsom, Chủ tịch của Darin Newsom Analysis cũng nhận định việc đồng USD đánh mất đà tăng có thể sẽ có lợi trực tiếp với giá vàng, kim loại quý này có thể hướng tới mốc 1.800 USD/ounce.

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