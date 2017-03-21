Vào tháng 8 năm 2015, một người đàn ông tên Edward John Herbert sống ở Doubleview, Úc, cố tình dùng xăng đốt hai đứa con gái của mình, khiến dư luận bàng hoàng trong một thời gian dài.

Theo báo cáo của cảnh sát, Herbert nghiện cần sa nặng, thường xuyên cáu giận, sử dụng bạo lực với mọi người xung quanh. Trước khi dùng xăng đốt hai đứa con, người này cầm dao đuổi theo vợ và đe dọa sẽ cho nổ tung cả ngôi nhà. Theo Mirror, lúc xảy ra sự việc trạng thái tâm thần của người này không được bình thường. Mặc dù người vợ cố gắng dùng mọi cách giúp chồng bình tĩnh, nhưng anh ta luôn hét lên: “Có người sói xuất hiện. Anh sẽ giết em”.

Sự t? vi ệc khiến bé gái 3 tuổi bị bỏng nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù được đưa đến bệnh viện điều trị kịp thời nhưng 13% da trên cơ thể em bị sẹo vĩnh viễn. Đứa con gái lớn 7 tuổi của vợ chồng Edward John Herbert mặc dù cũng bị cha dùng xăng đốt, nhưng may mắn không bị thương.

Lúc đó, Stephanie Bochorsky – một cảnh sát địa phương đang tuần tra gần đó, nghe thấy tiếng kêu cứu liền chạy đến giúp đỡ. Khi phát hiện có người trong đám cháy, Stephanie dùng chăn trùm lên người hai đứa trẻ, đưa chúng ra ngoài an toàn, nhờ vậy mà cả hai đã thoát chết. Khi được đưa đến bệnh viện, bé gái 3 tuổi bị thương khá nặng. Mặc dù được cứu sống, nhưng những vết sẹo do bị bỏng sẽ theo em vĩnh viễn.

Daniel McMillan – hàng xóm của gia đình Herbert cho biết, sau khi vụ việc xảy ra anh có gặp và hỏi về hành động của Herbert, hắn ta trả lời rằng: “Tôi đốt con gái nhỏ của mình vì nó quá xinh đẹp”. Anh ta còn nói với McMillan: “Chúng là con của tôi, tôi có thể làm bất cứ việc gì mà mình muốn”.

Người hàng xóm còn nói thêm: “Anh ta không chỉ ném chai, lọ mà còn dùng dao hâm dọa tôi. Để tự vệ, tôi dùng bình chữa cháy đánh vào đầu anh ta rồi bỏ chạy ra ngoài”.

Công tố viên Amanda Forrester nói rằng một ngày trước khi sự việc xảy ra, Herbert đã sử dụng số lượng cần sa gấp hai lần bình thường. Cảnh sát phát hiện anh ta đã sử dụng thuốc và uống bia liên tục trong ba ngày trước đó. Mỗi ngày Herbert uống hết một thùng bia, nên anh ta luôn trong trạng thái say xỉn.

Nói về Herbert, vợ của anh ta cho biết: “Anh ấy bị hoang tưởng và luôn trong trạng thái giận dữ. Trước khi đốt các con, anh ta cởi sạch quần áo và liên tục nói về người sói”.

Hiện tòa án vẫn đang trong quá trình xem xét để đưa ra mức phạt thích đáng nhất dành cho Edward John Herbert.