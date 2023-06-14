Thấy cha chửi bới, dọa đánh mẹ, con trai tới can ngăn thì bị cha dùng dao đâm tử vong.

Theo thông tin từ Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 14/6, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo N.V.L. (58 tuổi, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) 17 năm tù về tội giết người. Nạn nhân chính là con trai ruột của bị cáo.

Bị cáo L. tại phiên tòa xét xử - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Theo cáo trạng, hàng ngày, sau khi uống rượu xong, bị cáo L. thường xuyên la chửi, đe doạ đánh vợ, nên N.V.C. (33 tuổi, con ruột bị cáo L.) bực tức và nhiều lần cự cãi, lớn tiếng với cha.

Khoảng 22 giờ ngày 16/1, C. đi uống rượu với bạn về nhà thấy cha đang la chửi, doạ đánh mẹ nên đến khuyên can dẫn đến 2 cha con cự cãi, đánh nhau.

Dẫn tin từ Báo Dân Việt, trong lúc xô xát, C. dùng tay đánh vào đầu L. 1 cái, làm L. té ngã xuống sàn nhà.

L. đến cơ quan côn an đầu thú về hành vi của mình - Ảnh: Báo Dân Việt

Tức giận, L. đứng dậy lấy 1 cây dao Thái Lan, dài 16,2cm đâm nhiều nhát vào vùng ngực và tay trái của C.

Khi C. bỏ chạy thì bị L. đuổi theo tiếp tục đâm trúng vào lưng, C. tiếp tục bỏ chạy ra khỏi nhà được khoảng 40m thì gục ngã xuống đường tử vong.

Sáng hôm sau, phát hiện C. đã chết, L. đến Công an xã Khánh Hòa đầu thú. Ngày 19/1, L. bị khởi tố để điều tra.

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