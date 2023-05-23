Thảm án kinh hoàng con trai dùng xà beng đánh chết cha ruột vì hay mắng chửi mẹ

Xã hội 23/05/2023 20:55

Do bực tức việc bố thường xuyên uống rượu say, có hành vi đánh và chửi mắng mẹ nên thanh niên đã cầm cây xà beng đánh cha tử vong.

Theo thông tin từ Báo Công Lý, sáng 23/5, TAND tỉnh Kon Tum tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động đối với bị cáo A Thuốc về tội “Giết người”, đồng thời phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 16 giờ ngày 27/11/2022, A Thuốc (SN 2003, trú tại thôn 2, xã ĐăkPne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) đi bộ từ nhà bà Y Par về nhà bố mẹ để tìm ông A Pơi (SN 1982, là bố ruột của A Thuốc).

Thảm án kinh hoàng con trai dùng xà beng đánh chết cha ruột vì hay mắng chửi mẹ - Ảnh 1
A Thuốc tại phiên tòa hôm nay - Ảnh: Báo Công Lý

Do bực tức việc bố thường xuyên uống rượu say, có hành vi đánh và chửi mắng mẹ nên khi gặp ông A Pơi tại nhà, A Thuốc đã cầm cây xà beng đánh ông A Pơi khiến nạn nhân ngã xuống. Khi hàng xóm can ngăn thì A Thuốc dừng lại.

Theo Báo Giáo dục & Thời đại, sau đó, ông A Pơi đi ra ngoài sân, A Thuốc lại tiếp tục dùng cây gỗ dài đánh vào vùng lưng làm ông A Pơi ngã úp mặt xuống đất. Đánh cha xong A Thuốc bỏ về nhà.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, hàng xóm đi làm rẫy về phát hiện ông A Pơi nằm bất động ở sân nên đến Công an xã Đăk Pne trình báo.

Ngay sau đó, Công an xã đến hiện trường, phát hiện ông A Pơi đã tử vong.

Tại phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo A Thuốc 18 năm tù về tội giết người.

 

Thiếu niên 16 tuổi giết người vì tiếng nẹt pô xe máy

Thiếu niên 16 tuổi giết người vì tiếng nẹt pô xe máy

Thấy tiếng nẹt pô lớn gây ồn ào, anh Th. lên tiếng nhắc nhở thì bị Nguyễn Phước Hiếu cùng đồng bọn xông vào đánh hội đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Nghịch tử dùng xà beng đánh chết cha con trai giết cha ruột giết cha

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt