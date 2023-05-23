Do bực tức việc bố thường xuyên uống rượu say, có hành vi đánh và chửi mắng mẹ nên thanh niên đã cầm cây xà beng đánh cha tử vong.
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Theo thông tin từ Báo Công Lý, sáng 23/5, TAND tỉnh Kon Tum tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động đối với bị cáo A Thuốc về tội “Giết người”, đồng thời phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua phiên tòa.
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 16 giờ ngày 27/11/2022, A Thuốc (SN 2003, trú tại thôn 2, xã ĐăkPne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) đi bộ từ nhà bà Y Par về nhà bố mẹ để tìm ông A Pơi (SN 1982, là bố ruột của A Thuốc).
Do bực tức việc bố thường xuyên uống rượu say, có hành vi đánh và chửi mắng mẹ nên khi gặp ông A Pơi tại nhà, A Thuốc đã cầm cây xà beng đánh ông A Pơi khiến nạn nhân ngã xuống. Khi hàng xóm can ngăn thì A Thuốc dừng lại.
Theo Báo Giáo dục & Thời đại, sau đó, ông A Pơi đi ra ngoài sân, A Thuốc lại tiếp tục dùng cây gỗ dài đánh vào vùng lưng làm ông A Pơi ngã úp mặt xuống đất. Đánh cha xong A Thuốc bỏ về nhà.
Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, hàng xóm đi làm rẫy về phát hiện ông A Pơi nằm bất động ở sân nên đến Công an xã Đăk Pne trình báo.
Ngay sau đó, Công an xã đến hiện trường, phát hiện ông A Pơi đã tử vong.
Tại phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo A Thuốc 18 năm tù về tội giết người.