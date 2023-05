Do bực tức việc bố thường xuyên uống rượu say, có hành vi đánh và chửi mắng mẹ nên thanh niên đã cầm cây xà beng đánh cha tử vong.

Theo thông tin từ Báo Công Lý, sáng 23/5, TAND tỉnh Kon Tum tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động đối với bị cáo A Thuốc về tội “Giết người”, đồng thời phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 16 giờ ngày 27/11/2022, A Thuốc (SN 2003, trú tại thôn 2, xã ĐăkPne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) đi bộ từ nhà bà Y Par về nhà bố mẹ để tìm ông A Pơi (SN 1982, là bố ruột của A Thuốc).

A Thuốc tại phiên tòa hôm nay - Ảnh: Báo Công Lý

Do bực tức việc bố thường xuyên uống rượu say, có hành vi đánh và chửi mắng mẹ nên khi gặp ông A Pơi tại nhà, A Thuốc đã cầm cây xà beng đánh ông A Pơi khiến nạn nhân ngã xuống. Khi hàng xóm can ngăn thì A Thuốc dừng lại.

Theo Báo Giáo dục & Thời đại, sau đó, ông A Pơi đi ra ngoài sân, A Thuốc lại tiếp tục dùng cây gỗ dài đánh vào vùng lưng làm ông A Pơi ngã úp mặt xuống đất. Đánh cha xong A Thuốc bỏ về nhà.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, hàng xóm đi làm rẫy về phát hiện ông A Pơi nằm bất động ở sân nên đến Công an xã Đăk Pne trình báo.

Ngay sau đó, Công an xã đến hiện trường, phát hiện ông A Pơi đã tử vong.

Tại phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo A Thuốc 18 năm tù về tội giết người.

Thiếu niên 16 tuổi giết người vì tiếng nẹt pô xe máy Thấy tiếng nẹt pô lớn gây ồn ào, anh Th. lên tiếng nhắc nhở thì bị Nguyễn Phước Hiếu cùng đồng bọn xông vào đánh hội đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tham-an-kinh-hoang-con-trai-dung-xa-beng-anh-chet-cha-ruot-vi-hay-mang-chui-me-585069.html