Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, ngày 20/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Hiếu (sn 2005, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về tội "Giết người".

Chương đồng ý và rủ thêm Nguyễn Hồng Hào Quang (sn 2005, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và Nguyễn Phước Hiếu cùng đi giúp Liêm. Chương điều khiển xe mô tô chở Quang, còn Hiếu điều khiển xe mô tô đi một mình. Cả ba đi đến quán cà phê thì gặp nhóm của Liêm ngồi chờ sẵn.

Khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, anh Th. tính tiền để chuẩn bị ra về thì có một người trong nhóm của Liêm đi đến tra hỏi vì sao lại "khiêu khích". Anh Th. đứng dậy trả lời thì ngay lập tức, thanh niên này cùng một đối tượng khác nhảy vào dùng tay, chân đánh anh Th. ngã xuống ghế. Thấy đồng bọn đang đánh nhau nên Hiếu và Hoàng Anh cũng xông vào hỗ trợ cho đồng bọn.

Hiếu và Hoàng Anh mỗi người nhặt một chiếc ghế (loại ghế xếp, có khung bằng kim loại) xông đến vị trí nơi anh Th. đang ngồi dưới nền nhà đánh liên tục vào vùng đầu và người của anh Th. Bị đánh liên tục, anh Th. chỉ biết dùng tay ôm đầu để đỡ đòn đánh. Thấy "đối thủ" thất thế, cả nhóm tiếp tục xông vào dùng tay và chân đánh, đá liên tục vào người của anh Th., sau đó rời khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được mọi người đưa đến Trung tâm y tế quận Liên Chiểu để điều trị thương tích.

Cùng ngày, anh Th. đến Công an phường Hòa Khánh Nam để trình báo sự việc. Tại kết luận giám định số 1622 ngày 18/11/2022 của Phân viện khoa học hình sự tại Đà Nẵng cho thấy, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Nguyễn Lê Hữu Th. là 6%. Tại thời điểm gây án, Nguyễn Phước Hiếu 16 tuổi 10 tháng 7 ngày.

Đối tượng Nguyễn Phước Hiếu - Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin

Theo cơ quan công an, ngoài hành vi phạm tội trên, ngày 17/2/2022, Nguyễn Phước Hiếu còn thực hiện hành vi "Gây rối trật tự công cộng" tại xã Điện Thắng (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam. Ngày 17/5/2022, hết thời hạn gia hạn tạm giam bị can, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn đã trả tự do cho Nguyễn Phước Hiếu.

Theo Tạp chí Người Đưa Tin, thời điểm gây án, Hiếu mới hơn 16 tuổi. Và dù ở độ tuổi choai choai nhưng Hiếu đã gây ra bao buồn phiền cho gia đình, bao rối loạn cho xã hội. Trước vụ việc này, khi chỉ mới 15 tuổi, Hiếu đã tỏ ra mình là một kẻ có "số má" khi vào thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam gây rối.

Kết luận giám định tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của nạn nhân là 6%. Tại thời điểm gây án, Hiếu mới hơn 16 tuổi nhưng có hành vi nguy hiểm, côn đồ. Căn cứ vào hồ sơ, chứng cứ và mức độ phạm tội, cơ quan công an khởi tố Hiếu để làm rõ hành vi "giết người".

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.