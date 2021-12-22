'Cha đẻ' loại gạo ngon nhất thế giới ST25 'kêu cứu' trước loạt giả mạo nhãn hiệu tại thị trường nội địa

Theo ông Hùng, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, sau khi nhận được đơn của ông Cua, Tổng cục QLTT đã yêu cầu cục QLTT các tỉnh, thành phố rà soát, thẩm tra, xác minh các nội dung doanh nghiệp của gia đình ông Cua phản ánh.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 22/12, ông Nguyễn Hùng Em - Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Sóc Trăng - cho biết, ông Hồ Quang Cua - "Cha đẻ" của hiệu gạo ST25 đã có đơn đề nghị Tổng cục QLTT hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu gạo ST25.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, cụm từ này không thể được bảo hộ độc quyền dẫn đến khó khăn cho lực lượng QLTT trong việc xử lý các đối tượng mà gia đình ông Cua cho là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu sản phẩm của gia đình ông.

Theo thông tin của Vietnamnet, gia đình ông Hồ Quang Cua cho biết, trên bao bì của một số sản phẩm trên thị trường có sử dụng dòng chữ mang ý nghĩa “The World’s Best Rice” (Gạo ngon nhất Thế giới) mà tổ chức thương nhân lúa gạo toàn cầu (TRT) đã cấp cho sản phẩm gạo của gia đình ông, đây cũng là cụm từ gia đình ông đã đăng ký độc quyền tại Mỹ.

Hiện nay, doanh nghiệp gia đình ông Hồ Quang Cua chỉ mới có Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gạo cho các sản phẩm mang nhãn hiệu “SR SOC RICE”. Hai nhãn hiệu khác mang nhãn hiệu “Gạo Ông Cua”, “Gạo ST” đã nộp hồ sơ đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ và đang trong quá trình chờ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Ngoài ra, do chưa nắm rõ quy định của pháp luật nên gia đình ông Cua cũng chưa có hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm theo quy định dẫn đến tình trạng chưa đủ căn cứ để lực lượng QLTT xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu này.

Trước tiên, Tổng cục QLTT đã trao đổi, hướng dẫn đại diện gia đình ông Cua tiến hành hoàn thiện hồ sơ để bảo hộ cho 02 nhãn hiệu nêu trên, cũng như hoàn thiện thủ tục về chất lượng sản phẩm nhằm góp phần phòng chống việc làm giả, làm nhái nhãn hiệu gạo nổi tiếng này.

Đồng thời, trong thời gian tới, Tổng cục QLTT sẽ tiếp tục chủ động, rà soát và phối hợp với doanh nghiệp để hỗ trợ gia đình ông Cua nói riêng cũng như các doanh nghiệp nói chung để bảo hộ nhãn hiệu, chất lượng sản phẩm hàng hóa nhằm bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng.

'Gạo ngon nhất thế giới' liên tục bị mạo danh - Ảnh: Internet

Qua sự việc trên, rút kinh nghiệm từ việc đánh mất thương hiệu gạo trên thị trường trong nước và quốc tế, Tổng cục QLTT khuyến cáo: Doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật, chủ động xây dựng các biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và phối hợp chặt chẽ với các Hiệp hội, Thương vụ, Cục Sở hữu trí tuệ, các Bộ ngành liên quan để được hỗ trợ thủ tục cần thiết trước, trong và sau quá trình dự thi, tham gia kinh doanh tại thị trường quốc tế nhằm bảo hộ thương hiệu tại nước ngoài.

Bên cạnh, doanh nghiệp cần chủ động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ và hoàn thiện hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm của chính mình nhằm tránh những tranh chấp không đáng có rất phổ biến hiện nay. Đây cũng là cách để bảo vệ thành quả, sức lao động và chất xám, bảo vệ thành tựu của doanh nghiệp nói riêng và quốc gia nói chung.